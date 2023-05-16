فتاة تحلم بوفاة فهد الحيان قبل وفاته بأسبوع!

البوابة - شكّلت وفاة الفنان السعودي فهد الحيان، أمس الاثنين، صدمة لدى جمهوره السعودي والعربي تاركًا خلفه مجموعة من الأعمال الكوميدية بشخصيات فكاهية أحبها الجمهور السعودي والعربي أبرزها شخصيتي رويشد وغشمشم.

وأدى جمع غفير من جمهور الفنان الراحل فهد الحيان صلاة الجنازة عصر اليوم الثلاثاء بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود على طريق الرياض- حائل إلى جانب أفراد عائلته.

واستقبلت الجماهير السعودية والعربية نبأ وفاة الفنان فهد الحيان بحزن شديد، ونعته بعبارات الألم عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما أعاد كثيرون تداول مقاطع فيديو طريفة له كان قد أدخل فيها البهجة والسرور إلى قلوب متابعيه وجمهوره.

فتاة ترى رؤيا عن وفاة فهد الحيان قبل وفاته بأسبوع!

وبعد إعلان نبأ وفاة الفنان فهد الحيان، أثارت فتاة جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حين كشفت بأنها كانت قد رأت حلمًا مخيفًا عن الفنان الراحل قبل وفاته بأسبوع.

وكشفت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بأنها أرسلت رسالة إلى حساب الفنان في منصة تويتر، لتخبره بأنها رأت حلمًا مزعجًا عنه.

وقالت الفتاة في الرسالة التي وجهتها للفنان الراحل في 8 مايو: "تحلمت انك توفيت والله العظيم كإنه حقيقة، وأنا فيني حرقة وصياح يوم علموني بالخير وأبكي وأقول بنفسي يوه الدنيا، وأثاريها بلحظة، واعلم أمي وخواني وأقول ترا هو يقول بحسابه اني الحمد لله ما شاركت بطاش وهو قلبة طيب يوم صحيت قلت الحمد لله انه حلم وادخل عليك تو صاحية وخايفة".

وأثارت رسالة الفتاة للفنان الراحل حالة من الحزن لدى جمهوره، وقالوا بأنه كان يتوجب عليها عدم سرد الحلم والاكتفاء بالدعاء له بطولة العمر.

سبب وفاة فهد الحيان

كشف شقيق الفنان الراحل بأنه لم يكن يشتكي من أي ألم قبل وفاته، لكنه نام نومته الأخيرة وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة.

وأشار شقيق فهد بأنه قام أداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين.

وذكر بأن شقيقه زاره قبل يومين من وفاته وكأنه كان يودعهم قبل يوم الفراق وجلس معهم وتناول وجبة الغذاء، وسلم على جميع إخوته وأخواته.