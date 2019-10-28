فتاة ترقص في موسم الرياض.. والنائب العام يأمر بالقبض عليها

أصدر النائب العام بالمملكة العربية السعودية قرارًا بالقبض على فتاة بتهمة الإخلال بآداب وشروط الذوق العام خلال إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد وجه النائب العام بالقبض على فتاة أخلت بآداب وشروط الذوق العام، وذلك بعدما رقصت وسط الشباب في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف في اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن مقطع الفيديو أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وتسبب في إثارة السخط والغضب من تصرفها.

وبالرغم من الحضور الكبير المشارك في فعاليات موسم الرياض الترفيهي، إلا أن الآراء على موقع التدوين "تويتر" انقسمت بين من أبدى إعجابه بالفعاليات، ومن عبر عن رفضه واستهجانه.

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النائب العام يوجه بالقبض على فتاة أخلت بالذوق العام في إحدى الفعاليات.



.#السعودية #الرياض



. pic.twitter.com/Ch48kn7RyD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 26, 2019

يذكر أن "موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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