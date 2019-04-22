"فتى البيضة" الأسترالي يحتفل بعيد الفصح بطريقة طريفة (صورة)

احتفل المجتمع المسيحي أمس، 21 أبريل، بـ"عيد الفصح" هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا.

وقرر الشاب الأسترالي "ويل كونولي" (17 عامًا)، الذي حقق شهرة واسعة حتى بات يعرف بـ"فتى البيض" أو "فتى البيضة"، الاحتفال بهذا العيد على طريقته الخاصة.

ونشر "ويل" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة له وهو يحتفل بالعيد حاملًا طبقًا كبيرًا من البيض الملوّن، وأرفقه بتعليق طريف: " البيض: أيضًا لمن تحبهم... ولمشروب البروتين، عيد سيعد 😜".

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وكان الشاب "ويل" قد تحول الى فجأةً من مراهق أسترالي مجهول إلى أيقونة بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي في كرايس تشيرش النيوزلندية، عندما ألقى بيضة على "فرايزر أنينغ"، عضو مجلس الشيوخ الأسترالي اليميني المتطرف، خطابًا ألقى باللوم على المهاجرين المسلمين في الهجوم.

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وبعد هذا الموقف، بات الشاب "ويل" يُعرف حول العالم باسم "فتى البيضة" أو فتى البيض" والذي ذكر مرارًا بأنه لم يكن يدرك بأن طريقته في التعبير عن رفضه لتصريحات سياسي كبير في بلاده، سوف تغير حياته إلى الأبد، وتجلب له كل هذه الشهرة والمال، وتفتح له أبواب الحظّ من كل مكان.

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