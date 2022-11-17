فرقة يمنية تغني "ارحبو" على طريقتها الخاصة .. وحضور لافت لابوبكر سالم

العالم يحب كرة القدم، والعالم يحب الموسيقى، فكيف إذا اجتمع عشقهما في مكانٍ واحد، قطر، التي ستمكن عشاق كرة القدم من الاستمتاع بقائمة من أغاني المونديال التي تحولت إلى "لغة مشتركة" جمعت الشرق بالغرب ومدت جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

وتعد أغنية "ارحبو" واحدة من أكثر أغاني مونديال قطر 2022 شهرة ونجاحًا والتي لاقت قبولًا كبيرًا في مختلف البلدان العربية بإيقاعها اللطيف والحيوي وتركيزها على كلمة "ارحبو" التي تعني "تفضلوا وحياكم" باللهجة المحلية القطرية.

ارحبو من اليمن

ومن اليمن، نجحت فرقة "يمن دان" الشبابية في تقديم أغنية "ارحبو" لكن على طريقتهم الخاصة وبآلات موسيقية عربية ودمجوا كلماتها بأغنية "غدر الليل" للفنان أبو بكر سالم لجعلها أكثر خصوصية.

وبلمستهم الخاصة، غنت الفرقة اليمنية الشبابية أغنيتي "ارحبو" و"غدر الليل" التي تقول كلماتها:

غدار الليل والرحلة طويلة .. والحمولة على رأسي ثقيلة

والسفر طال مابليد حيلة .. من فراق المحب والبال حيران

وحظي أداء الفرقة اليمنية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي الذين أكدوا أن المونديال للعرب جميعًا، مشيدين بإبراز اللحن العربي اليمني في موسيقاهم للترحيب بضيوف الدولة الخليجية التي دخلت التاريخ كأول بلد عربي يستضيف بطولة كأس العالم.

وذكر مغردون أن أداء الفرقة اليمنة جاء تمثيلًا للروابط المتينة بين الشعوب العربية، مشيرين إلى أن مثل هذه الأعمال متوقعة من الشعب اليمني المرتبط بباقي الشعوب العربية.

ارحبو من مخيمات اللاجئين السوريين

ومن مخيمات اللجوء السوري في إدلب، قدم مجموعة من الأطفال السوريين أغنية "ارحبو" على طريقتهم الخاصة التي نجحت في لفت الأنظار لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات بسبب الحرب السورية المشتعلة وظروف معيشتهم المأساوية.

وبآلة العود الشرقية والطبلة العربية، قدم أطفال سوريون أغنية كأس العالم للتأكيد على حقهم في الاستمتاع بكأس العالم أسوة بباقي أطفال العالم.

ونشر الصحفي السوري محمد خير حك مقطع فيديو للأطفال السوريين عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مؤكدًا أن الهدف منه هو لفت أنظار العالم إلى معاناة الأطفال السوريين داخل مخيمات اللجوء.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي إعجابهم بأداء الأطفال السوريين رغم ألمهم وجراحهم وبأنهم تمكنوا من تجاوز الصعاب من أجل مشاركة العالم فرحتهم في مونديال قطر.

أغنية ارحبو

يذكر أن أغنية ارحبو هي واحدة من أغاني مونديال قطر 2022 والتي أنتجتها شركة اوريدو للاتصالات باعتبارها الراعي الرسمي لمونديال قطر.

وتخطت النسخة العربية من أغنية "ارحبو" حاجز الـ 18 مليون مشاهدة خلال شهرين من إصدارها وهي من أداء الفنان القطري ناصر الكبيسي والنجم السعودي عايض يوسف، والموهوبة الكويتية حنين حسين.