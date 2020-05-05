فرنسي يدهس أغنامًا في المغرب بشكلٍ متعمد.. وتهمة صادمة توجه إليه

أثار مقطع فيديو لرجل فرنسي وهو يقوم بدهس أغنام راعٍ في المغرب بشكل متعمد غضبًا واسعًا في الشارع المغربي.

ويوثق مقطع الفيديو لحظة قيام مواطن فرنسي بدهس قطيع من الأغنام بجماعة المنصورية في ضواحي مدينة المحمدية، وسط ذهول واستغراب من كانوا في عين المكان.

كما أظهر الفيديو الرجل ذاته وهو يوجه تهديدات للراعي بـ"أن يلقى نفس مصير أغنامه".

وذكر شهود عيان أن الأغنام كان يرعاها طفل صغير، إلا أن المواطن الفرنسي استشاط غضبًا ودهسها، بداعي أنها دخلت أرضه.

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وطالب نشطاء على مواقع التواصل بتطبيق القانون في حق الفرنسي، وشددوا على اللجوء استرجاع حق الطفل وأسرته.

وكشفت وسائل إعلام مغربية بأن مصالح الدرك الملكي بالمنصورية أوقفت المواطن الفرنسي فور انتشار شريط الفيديو.

ووجت مصالح الدرك تهمة إلحاق الاذى بالغير للفرنسي وابقائه تحت الحراسة النظرية، اذ من المنتظر ان يتم تقديمه امام النيابة العامة.

كما كشفت وسائل الإعلام بأن الفرنسي حاول التفاوض مع عائلة القاصر والاب مالك القطيع، لكن تدخل فاعلين في المجتمع المدني حال دون ذلك، خاصة بعدما انتشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما الراعي الصغير يدعى أيمن قال لوسائل الإعلام بكثير من الحسرة إنه "أحسّ بالحكرة حينما شاهد ذلك المشهد الصادم"، مضيفًا: "بقيت جامدًا في مكاني، لم أعرف كيفية التصرف تجاه الموقف".

وتابع أيمن: "أردت الذهاب لإنقاذ الأغنام، لكن رجلًا منعني من التوجه إلى القطيع، بالموازاة مع قيام الرجل الفرنسي بصدم الأغنام وهو يسوق سيارته بسرعة مفرطة".