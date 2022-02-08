فستان بـ 330 ألف درهم يخطف الأنظار في إكسبو دبي

استعرضت منصة التصميم الإماراتي في "إكسبو 2020 دبي" فستانًا فريدًا من نوعه يبلغ سعره حوالي 330 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 898 ألف دولار أمريكي.

ويتميز الفستان الفريد بأسلوبه في دمج الإرث الغني لحرفيين إماراتيين بالإبداعات مع الابتكارات العصرية تم صنعه بأيادي حرفيات إماراتيات من مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة في الشارقة، التابع لمؤسسة "نماء" النسائية.

ووضع المصمم اللبناني نيكولاس جبران خبرته الفريدة في تصميم الفستان الذي يتراوح وزنه بين 35 و40 كيلو غرامًا، وملحقاته من تاج وقفازات وحزام.

كما نجحت منصة تصميم، التي أطلقها برنامج التصميم والحِرف في إكسبو 2020، في تسليط الضوء على أعمال أكثر من 40 مصممًا محليًا ودوليًا، ليسردوا قصصًا عن الإمارات، عبر مجموعات من التصاميم الحصرية، والجمع بين العناصر التقليدية والحديثة والراقية والعصرية.

واستغرق تصميم الثوب حوالي ثمانية شهور للانتهاء منه، وهو مصمم من شرائط "التلي" الثوب الذي يحاكي حرفة "التلي"، حيث تقوم النساء بلف وتجديل الخيوط التي تدار مباشرة من العديد من البكرات، ويجلسن على الأرض أمام وسادة على شكل مسند، تدعم الخيوط المثبتة والبكرات المتدلية.

يذكر أن المصمم اللبناني نيكولاس جبران يُعرف على مستوى العالم بتصميماته الراقية للأزياء، وبإبداعاته الفاخرة والمطرزة والمرصعة بالجواهر.

ما هي حرفة التلي ؟

التلي مهنة تتشابه مع مهن التطريز والخياطة التي عرفتها الكثير من الثقافات الشعبية في العالم، فالتلي هو نسيج تشتغله المرأة الاماراتية لتزين به أكمام أثوابها، فيزيد من جمالية الثوب بدقة صنعته وتعدد ألوانه.

وقد انحصرت ممارسة التلي في البيوت وبين الأقارب والجيران، وتوارثت من الجدات إلى الامهات إلى البنات، ولم يكن لها سوق أو محلات للترويج، وقد انحصر هذا الفن وأساليبه بين الإمارات وعمان ولم يكن له أي وجود يف دول الخليج الأخرى.

وتسمى هذه الحرفة بـ"تلي بوادل" أو "تلي بتول"، وتستخدم "الكوجة" في عمل التّلي، حيث يقوم عملها على نسج ست بكرات من الخيوط "الهدوب" الملونة، وتجمع أطرافها بعقدة مشتركة تثبت بإبرة صغيرة على "مخدة الكاجوجة.