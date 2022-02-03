فصل موظف في السعودية بعد أن قال لعميلة "يا حبيبتي"!

أثار قرار فصل أحد الموظفين في السعودية من وظيفته بسبب كلمة قالها لإحدى عميلاته جدلًا عارمًا بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت صفحات إخبارية على موقع التدوين "تويتر" تصريح صادر عن أحد القانونيين قوله بأن شركة في السعودية أقدمت على فصل أحد موظفيها بعدما قال لعميلته كلمة "يا حبيبتي".

وفي الوقت الذي لم يتم ذكر تفاصيل كاملة حول الواقعة، إلا أن المغردين في السعودية تفاعلوا بين مؤيدٍ ومعارضٍ لقرار فصل الموظف.

وذكر أحد المغردين بأن كلمة "حبيبتي" تحمل عدة معانٍ وذلك حسب الموقف الذي قيلت فيه، وباعتبار أن الموظف قال لعميلته هذه الكلمة في وقت الدوام الرسمي فهي قد تندرج تحت باب "العفوية".

في حين انتقد بعض المغردين الموظف مذكرين بشروط التعامل مع العملاء في الشركات عامة وعدم التمادي في الحديث مع العملاء أو الخوض بشؤونٍ خاصة.

وكانت مؤسسة رسمية حكومية في السعودية قد أصدرت قبل أيام قرارًا بنقل أحد الموظفين تأديبيًا بعد أن قال لإحدى المراجعات "استتري يا مرة".

وذكرت تقارير محلية حينا أن قرارًا بنقل أحد الموظفين السعوديين من موقعه بعد أن قال لسيدة كانت تراجع في دائرة حكومية عبارة "استتري يا مرة" بعد أن شاهدها كاشفة وجهها وهو ما دفعها لتقديم شكوى رسمة ضده.

وذكرت التقارير بأن السيدة توجهت نحو مسؤول رفيع في الجهة الحكومية حيث يعمل الموظف والذي وجه بفتح تحقيق رسمي بالحادثة وثبتت إدانته وبعدها قررت اللجنة نقله تأديبيًا إلى موقع آخر.

وأحدثت قضية نقل الموظف جدلًا في الشارع السعودي بين مؤيد ومعارض، حيث كتبت إحدى المغردات على توتير: "أوك اللقافة شينه بس تنقلونه من مكان عمله عشان كلمه ماهي قذف ولا جرح مشاعر ولا سبب أذية، أوفر مره، الله يعوضه بالأحسن".

وكتب آخر: "إذا كانت مجرد النصيحة الواحد يقول جزاك الله خير وانتهى سبحان الله الواحد ما عاد صار يقبل النصيحة يدور للمطبلين".

وكتبت سيدة أخرى: "لو أنا محجبة ولابسه عباية عادية ومقفلة وداخلة أراجع في دائرة حكومية وواحد يعاملني بإهانة مثل كذا !!!! وربي أشتكيه واعلمه الأدب عشان يحترم كل المراجعين، يعنى ليش يوجه لي كلام زي كذا امام الكل مع انه لما يطلع الشارع مليان محجبات ولا يجرى وراهم ينصح".

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