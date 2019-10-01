فضيحة تحرش جنسي تهز عالم كرة المضرب في بطولة فلورينتسا الإيطالية

أصدرت "رابطة محترفي التنس - ATP" قرارًا بتعليق عضوية الحكم الإيطالي "جيانلوكا موسكاريلا" بعد أن تحرش جنسيًا بفتاة تقوم بجمع الكرات.

وتداول الكثير من عشاق كرة المضرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حادثة تحرش "جيانلوكا" ضمن بطولة فلورينتسا الإيطالية لكرة المضرب الذي لم يكن يعلم بأن هناك كاميرا تقوم بنقل مباشر لأحداث اللقاء وبأن "الميكروفون" مشغّل.

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وبحسب الفيديو المتداول، قال "جيانلوكا" الحكم الرئيسي للقاء البرتغالي "بيدرو سوزا" والإيطالي "إنريكو ديلا" لفتاة تقوم بجمع الكرات: "أنتِ رائعة ومثيرة للغاية، إنّه يوم حار، هل تشعرين بالحر؟".

ولم يكتفِ الحكم بتعليقاته هذه، بل قام بتقديم نصائح لـ"بيدرو سوزا" عندما طلب منافسه استراحة لدخول الحمام بعد انتهاء المجموعة الأولى، حيث قال له: "هيا بيدرو، واصل تركيزك، تنتهي المباراة بعد دقيقتين. اليوم حار للغاية، يجب أن ينتهي هذا اللقاء بنتيجة 6-1 و6-1.

ويقوم "موسكاريلا" بالتحكيم في بطولات رابطة كرة المضرب للمحترفين منذ العام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تؤهله للتحكيم في البطولات الأربع الكبرى في عالم الكرة الصفراء.

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