نجم التنس "نوفاك ديوكوفيتش" يتحدى مصارعي السومو في اليابان.. من تظنون الفائز؟

بدأ المصنف الأول عالميًا نجم التنس الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" زيارته لليابان من أجل المشاركة في بطولة طوكيو للتنس للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.

وخلال تواجده في اليابان، أمضى "نوفاك" يومًا في ربوع العاصمة طوكيو للتعرف على الثقافة اليابانية وأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلاد.

كما توجه "نوفاك" الى مركز "ريوجوكو إيدو نورين"، وهي منشأة تتضمن حلبات لمصارعي السومو.

وفي تحدي أحد لاعبي السومو المعتزلين، أخفق اللاعب الصربي (32 عامًا) في زحزحته من مكانه أثناء التدريب الصباحي، وقال: "شعرت بضآلتي قليلًا مقارنة بمصارعي السومو، ربما لو كسبت المزيد من الكيلوغرامات فإنني سأكون مستعدًا للمنافسة، ربما أحتاج إلى 3 أضعاف وزني الحالي للمنافسة".

وتابع: "من الرائع مشاهدتهم بهذه المرونة رغم ضخامتهم، لم أكن أعتقد أن هذه الرياضة تتضمن كل هذه المرونة، خاصة أنها من رياضات الأوزان الثقيلة".

وتذكر "نوفاك" -الذي سيلتقي مع الأسترالي "أليكسي بوبيرين" في الدور الأول في وقت لاحق- عندما كان يشاهد "أكيبونو تارو" الذي أصبح أول مصارع سومو ولد خارج اليابان يصل إلى مرتبة يوكوزونا، وهي أعلى تصنيف في هذه الرياضة في 1993.

وقال اللاعب الصربي الحاصل على 16 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى: "كانت تجربة عظيمة، إنها واحدة من أكثر الرياضات شعبية في اليابان، قلت لوالدي عبر الهاتف أمس إنني سألتقي مع مصارعي سومو".

وأتم: "عدنا لسنوات طويلة مضت عندما كنت أشاهد المصارع أكيبونو الذي كنا نحبه ونشجعه كثيرًا".