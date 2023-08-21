فضيحة جنسية لمسؤول في طالبان.. مارس الجنس مع حارسه الشخصي

البوابة - اجتاح منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "صادم" يوثق "فضيحة جنسية" من العيار الثقيل بطلها مسؤول في حركة طالبان مع حارسه الشخصي البالغ من العمر 21 عامًا.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصة "تويتر" مسؤول طالباني في وضعٍ مُخلٍ وشاذٍ مع رجل آخر داخل غرفة النوم.

وكشفت تقارير إخبارية عالمية أن الفضيحة الجنسية الشاذة تلاحق الملا أحمد، الذي يتبوأ منصب نائب رئيس حركة طالبان ورئيس شركة بريشنا في كابول، وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق منه.

فيديو جنسي مثلي لمسؤول في طالبان يثير الجدل

جدل واسع في أفغانستان وذلك بعد تداول واسع لفيديو يظهر الملا أحمد أخوند نائب رئيس حركة طالبان في اوضاع 🔞

مع حارسة الشخصي الذي يبلغ من العمر ٢١ سنه#Afghanistan #أفغانستان#طالبان #اخبار #عاجل pic.twitter.com/Mai3HLRaw1 — صنيتان (@SunaytanAI) August 19, 2023

وأثار مقطع الفيديو المتداول ردود أفعال غاضبة ضد الحركة التي تدعي تنفيذ “قواعد الشريعة الإسلامية” في أفغانستان منذ فرض سيطرتهم للمرة الثانية في تاريخ البلاد في أغسطس/آب 2021.

ولفتت تعليقات عدة إلى القوانين والقيود التي فرضتها الحركة على أفراد LGBTQIA أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير)، ثنائيي الجنس، اللاجنسيين.

وبحسب قوانين الحركة، يتم تجريم “المثلية الجنسية” وأولئك الذين يتم القبض عليهم في مثل هذه المواقف يعاقبون إما بالسجن أو بالإعدام.

وطرح نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول الإجراء الذي ستتخذه قيادة حركة طالبات بحق المسؤول الملا أحمد الذي يُعد من أبرزهم.

طالبان الجديدة

في آب/أغسطس 2021، فرضت حركة طالبان مجددًا على العاصمة الأفغانية كابول، وروجت في البداية إلى أنها قد خففت إلى حد ما قيودها على المجتمع الأفغاني، معلنة عدم ارتداء الزي الرسمي للمرأة، لكن الأشهر الماضية أثبتت العكس، حينما بدأت سياستها اتخاذ منحى صارمًا ومتشددًا أكد أسوأ مخاوف نشطاء حقوق الإنسان.

وقبل أشهر، أمرت حركة طالبان جميع النساء في الأماكن العامة بارتداء البرقع مع ملابس محتشمة من الرأس إلى أخمص القدمين، فيما منع مرسوم آخر النساء مغادرة المنزل عند الضرورة فقط، أو برفقة "محرم"، وبأن الأقارب الذكور سيواجهون عقوبة لانتهاك قواعد لباس المرأة، بدءًا من الاستدعاء والتصعيد إلى جلسات المحكمة والسجن.

كما منعت قيادة الحركة الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، متراجعةً بذلك عن الوعود السابقة التي قطعها مسؤولو طالبان بالسماح للفتيات من جميع الأعمار بالتعليم.

وفي يوليو 2023، أغلقت حركة طالبان المئات من صالونات تجميل السيدات مبررة قرارها بأن التجمل مثل تنظيف الحواجب وتطويل الرموش غير إسلامي.