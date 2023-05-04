فيديو يشعل غضبًا: الدالاي لاما يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لـ الدالاي لاما تينزين جياتسو، الزعيم الروحي للتيبت، وهو يلامس طفلة من ذوي احتياجات خاصة بطريقة مريبة عرضته لانتقادات لاذعة.

وشوهد الدالاي لاما (87 عامًا) في مقطع الفيديو المتداول وهو يداعب ذارع الطفلة بشكلٍ متكرر أثناء جلوسه إلى جانبها بطريقة عرضته لهجومٍ حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

الدالاي لاما يتحرش بفتاة

وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة، إلا أنها جاءت بعد أسابيع من تسريب مقطع فيديو للدالاي لاما وهو يقبل صبي على فمه ويطلب منه مص لسانه في إحدى المناسبات الدينية التي أقيمت في مدينة دارامشالا في شمال الهند.

ورأى عدد من مراقبي الحدث أن ما قام الدالاي لاما مع الفتاة في الفيديو الجديد جاء ليزيد الانتقادات الموجه إلى هذه الشخصية الدينية التي تحظى باحترام كبير من قبل أتباعه حول العالم.

وذكر عدد من المعلقين أن مشهد الدالاي لاما مع الطفلة أمر مقزز ودليلًا قاطعًا على توجهات هذه الشخصية الدينية غير السوية والشاذة.

Trigger warning: Pedophilia



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.pic.twitter.com/3O8nEabwiK — Saif (@isaifpatel) April 8, 2023

الدالاي لاما يتحرش بـ ليدي غاغا

في عام 2016، انتشر مقطع فيديو ظهر فيها الدالاي لاما وهو يتحرش بالمغنية الأمريكية ليدي غاغا وتعمد لمس ساقها بشكلٍ غير لائق.

الدالاي لاما يعتذر

بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو الصادم، والتزام موظفي الدالاي لاما الصمت، نشر الحساب الرسمي للدالاي لاما بيانًا رسميًا للتعليق على واقعة التحرش بالطفل.

وتاليًا نص البيان: "يرغب الزعيم الروحي في الاعتذار للصبي وعائلته، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفًا أنه "يأسف" على تلك الحادثة.

وأشار البيان إلى أن "الدالاي لاما غالبًا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".