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فيديو يشعل غضبًا: الدالاي لاما يتحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 06:40
الدالاي لاما
الدالاي لاما

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لـ الدالاي لاما تينزين جياتسو، الزعيم الروحي للتيبت، وهو يلامس طفلة من ذوي احتياجات خاصة بطريقة مريبة عرضته لانتقادات لاذعة.

وشوهد الدالاي لاما (87 عامًا) في مقطع الفيديو المتداول وهو يداعب ذارع الطفلة بشكلٍ متكرر أثناء جلوسه إلى جانبها بطريقة عرضته لهجومٍ حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

الدالاي لاما يتحرش بفتاة 

 

وفي الوقت الذي لم يُكشف فيه المزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة، إلا أنها جاءت بعد أسابيع من تسريب مقطع فيديو للدالاي لاما وهو يقبل صبي على فمه ويطلب منه مص لسانه في إحدى المناسبات الدينية التي أقيمت في مدينة دارامشالا في شمال الهند.

ورأى عدد من مراقبي الحدث أن ما قام الدالاي لاما مع الفتاة في الفيديو الجديد جاء ليزيد الانتقادات الموجه إلى هذه الشخصية الدينية التي تحظى باحترام كبير من قبل أتباعه حول العالم.

وذكر عدد من المعلقين أن مشهد الدالاي لاما مع الطفلة أمر مقزز ودليلًا قاطعًا على توجهات هذه الشخصية الدينية غير السوية والشاذة.

الدالاي لاما يتحرش بـ ليدي غاغا

في عام 2016، انتشر مقطع فيديو ظهر فيها الدالاي لاما وهو يتحرش بالمغنية الأمريكية ليدي غاغا وتعمد لمس ساقها بشكلٍ غير لائق.

الدالاي لاما يعتذر

"الدالاي لاما يعتذر"

بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو الصادم، والتزام موظفي الدالاي لاما الصمت، نشر الحساب الرسمي للدالاي لاما بيانًا رسميًا للتعليق على واقعة التحرش بالطفل.

وتاليًا نص البيان: "يرغب الزعيم الروحي في الاعتذار للصبي وعائلته، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفًا أنه "يأسف" على تلك الحادثة.

وأشار البيان إلى أن "الدالاي لاما غالبًا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".

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