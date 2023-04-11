فيديو صادم: الدالاي لاما يُقبل طفل على شفتيه ويطلب منه "مص لسانه"

البوابة - أثار الدالاي لاما تينزين جياتسو، القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين، ردود أفعال غاضبة بعدما طلب من طفل "تقبيله على شفتيه ومص لسانه" في إحدى المناسبات التي أقيمت مدينة دارامشالا في شمال الهند.

وشوهد الدالاي لاما (87 عامًا) في الفيديو الصادم وهو يطلب من الطفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره الـ7 أعوام بأن يقبله على شفتيه ليستجب له الطفل على مضض.

Trigger warning: Pedophilia



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.pic.twitter.com/3O8nEabwiK — Saif (@isaifpatel) April 8, 2023

وبعد ثوانٍ قليلة، يمكن رؤية الزعيم الروحي للتبت وهو يشير إلى فمه ويخرج لسانه، ثم سمع وهو يسأل الصبي الصغير في الفيديو: "هل يمكنك مص لساني؟"، ليقترب منه الصبي الذي بدت عليه علامات الريبة والقلق، ثم ضحك الدالاي لاما قبل أن يصافح الصبي ويقول له "شكرًا".

وسُمع الدالاي لاما وهو يقول للطفل قبل أن يعانقه مرة أخرى: "الآن عليك أن تبحث عن بشر صالحين يخلقون السلام والسعادة، ولا يجب أن تتبع هؤلاء البشر الذين يقتلون الآخرين".

وكشفت وسائل إعلام هندية أن مقطع الفيديو صور أثناء احتفال ديني أقيم في ماكليود غانج، إحدى ضواحي مدينة دارامشالا شمالي الهند في 28 فبراير الماضي، حيث كانت مؤسسة M3M، الذراع الخيرية لشركة العقارات الهندية M3M Group، ترعى احتفالًا دينيًا لكن الفيديو انتشر منذ يومين فقط.

غضب على منصات التواصل

أثار مقطع الفيديو غضب الكثيرين حول العالم، ووصف مستخدمو منصات التواصل الاجتماي سلوك الزعيم الروحي بأنه "مثير للاشمئزاز" و "مخيف" ويروج للشذوذ الجنسي والبيدوفيليا.

وكتب أحد المغردين: "أنا مصدوم تمامًا لرؤية هذا السلوك من قبل الدالاي لاما، عليه أن يعتذر عن سلوكه المثير للاشمئزاز".

وكتب مغرد آخر: "ما الذي أراه؟ هل هذا هو الدالاي لاما؟ يجب أن يتم القبض عليه بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال، إنه أمر مقزز"، فيما كتب مستخدم آخر على تويتر: "هذا سلوك بغيض تمامًا من قبل الدالاي لاما على مرأى من الجمهور، هذا يندرج تحت بند التحرش الجنسي بالأطفال، نأمل أن تتخذ السلطات إجراءاتها المناسبة بهذا الشأن فلا يستحق أي طفل أن يعيش هذه التجربة المقرفة".

الدفاع عن الدالاي لاما

في المقابل، وجد من يُدافع عن الزعيم الديني مبررين فعله الشاذ بإلصاق اللسان بأنه "علامة على الاحترام أو الاتفاق" الذي يُظهره سكان إقليم التبت لضيوفهم وزوارهم.

وزعم أحد المدافعين عن الدالاي لاما بأنه يشترك في رابطة خاصة مع العقول الشابة، ويعتبر "الأطفال" الحامي الرئيسي للعالم، وناقلو السلام، وأن ما حدث لا يعبر عن سوء نية.

واستذكر أحد المدافعين عنه الترحيب الذي تلقاه الممثل الأمريكي الشهير براد بيت أثناء زيارته لإقليم التبت من أجل تصوير فيلمه Seven Years in Tibet (سبع سنوات في التبت).

الدالاي لاما يعتذر

بعد ساعات من تداول مقطع الفيديو الصادم، والتزام موظفي الدالاي لاما الصمت، نشر الحساب الرسمي للدالاي لاما بيانًا رسميًا للتعليق على واقعة التحرش بالطفل.

وتاليًا نص البيان: "يرغب الدالاي لاما في الاعتذار للصبي وعائلته، بالإضافة إلى العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، عن الأذى الذي ربما تسببت به كلماته"، مضيفًا أنه "يأسف" على تلك الحادثة.

وأشار البيان إلى أن "الدالاي لاما غالبًا ما يمازح الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".

الدالاي لاما

ولد تينزن غياتسو الدالاي لاما الـ 14، بتاريخ 6 يوليو عام 1935 لأبوين مزارعين في قرية صغيرة تقع شمال شرق التبت، وعندما بلغ الثانية من عمره أعلن على أنه التجسد الجديد للدالاي لاما بعد تلقيه تعليمه في دير بوذي وأنهى دراسته بالحصول على دكتوراه في الفلسفة البوذية.