فقدت حاستي الشم والتذوق.. زوجة "ترودو" تحكي تجربتها الصعبة مع "كورونا"

روت زوجة رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" تفاصيل أصابتها وشفائها من فيروس "كورونا" في مارس الماضي.

وقالت "صوفي غريغوار ترودو" في تصريح لإذاعة "راديو كندا" العامة، أن الإصابة بالمرض والعيش تحت سقف واحد مع رئيس وزراء كندا و3 أطفال "لم يكن سهلًا".

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وقالت "صوفي": "عمل زوجي من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء في مكتبه، وكنت أنا مع الأطفال، لذا كان علي أن أكون حذرة للغاية".

وأضافت: "كنت وحدي مع الأطفال، كان علي أن أبقى على مسافة منهم وكنت أضع قفازين وكمامة وجه.. لكن ذلك لم يكن سهلًا".

وأوضحت "صوفي": "أعراض المرض بقيت قوية لأكثر من أسبوع"، وأشارت إلى أنها فقدت حاستي الشم والتذوق، واضطرت للتعامل مع "الصداع وآلام الجسم وعسر الهضم والغثيان".

وعندما سئلت عما إذا شعرت بالخوف من نقل العدوى إلى رئيس الوزراء ضحكت، وقالت "أضحك لكن هذا الأمر ليس مضحكًا، أعتقد أنه في كل العائلات نحاول التأقلم، كما أن هناك التباعد الاجتماعي".

وأشارت صوفي، التي كانت والدتها ممرضة، إلى أنها شفيت تمامًا من الفيروس منذ 28 مارس واستعادت حاستي الشم والتذوق، لكنها اكتشفت أنهما "لم تعودا كما كانتا عليه من قبل".

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