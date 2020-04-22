الرياح تداعب شعر "جاستن ترودو" في مؤتمره الصحفي.. وحركة سريعة منه تخطف الأنظار

في الوقت الذي يمضي فيه رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" داخل منزله ملتزمًا بالحجر الصحي الذي فرضه على نفسه بعد إصابة والدته بفيروس "كورونا" المُستجد، إلا أنه لا يزال يحتفظ بوسامته وأناقته والتي لفتت الأنظار له خلال مؤتمره الصحفي.

وعلى عكس حاكم كيبيك "فرانسوا ليغولت"، لم يأخذ رئيس وزراء الكندي عطلة نهاية الأسبوع واستمر في تقديم تحديثاته اليومية حول فيروس "كورونا" المُستجد COVID-19 في أوتاوا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "ترودو" السبت الماضي، لم تمر اللقطة "مداعبته لشعره" دون أن يلاحظها أحد - لدرجة أن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توصل إلى فكرة صنع مونتاج خاص بهذه اللقطة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي استمر 30 دقيقة، واصلت نسمات الهواء بتنفيش شعر "ترودو"، حتى غطت خصلات شعره عيونة وباتت تعيقه عن الرؤية، ليواصل هو الآخر بإزالتها عن عيونه بطريقة لفتت أنظار الكاميرات له متجاهلة تفاصيل وتطورات الفيروس في البلاد، والاجراءات التي تتخذها حكومته للتعامل مع هذه الجائحة.

وبدا واضحًا خلال المؤتمر بأن "ترودو" يُحاول فيه إضفاء لمسة جديدة أكثر جديّة على منهجه في التعامل مع القضايا السياسية المحلية كرئيس وزراء أو مع أزمة "كورونا" التي تعصف في بلاده والعالم إلا أن الجميع ركز بشعره فقط.

يذكر أن "ترودو" أعلن قبل أسابيع إلتزامه بالحجر الصحي بالرغم من شفاء زوجته "صوفي جريجوار ترودو" من الفيروس.

وقال "ترودو" في حديث صحفي عقده خارج منزله بأنه سيواصل العيش والعمل في منزله للتأكّد من عدم الإصابة بالفيروس.

فيما وجهت "صوفي" رسالة الى العالم عقب إعلان تعافيها من الفيروس: "أشعر بتحسن كبير وقد تلقيت الرعاية الصحية اللازمة من طبيبي وصحة أوتاوا العامة".

وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".

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