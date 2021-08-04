فندق برائحة كنتاكي يفتح أبوابه.. وغموض رقم 11 سر تميزه‎

تم افتتاح فندق جديد على طراز مطعم "كنتاكي-KFC" للوجبات السريعة في المملكة المتحدة بغرفٍ ذات طابع خاص وخدمات استثنائية ستمنح النزلاء تجربة فريدة من نوعها. أنت مهتم أليس كذلك؟

وسيتم افتتاح The House of Harland 11 في وقت لاحق من شهر أغسطس وستحتوي على غرف مستوحى من المطعم الشهير وصور "كولونيل ساندرز" عراب ومؤسس سلسلة مطاعم "كنتاكي-KFC".

كما سيتمكن الضيوف من النقر على زر "الضغط للدجاج" الذي يمكنهم استخدامه وسوف يشاهدون الدجاج المقلي يتم توصيله مباشرة إلى بابهم.

ويوصف الفندق بأنه "مكان لعشاق الدجاج المتعصبين الذين يتوقون إلى الهروب من الواقع".

وتقول صفحة المكان: "أنت غير قادر على السفر إلى الخارج هذا العام؟ لا تخف، لأن كنتاكي فرايد تشيكن تنقل الأشياء إلى المستوى التالي من خلال إطلاق الإقامة النهائية - House of Harland".

وتابع: "يحتوي House of Harland على الكثير من التفاصيل الجذابة التي تجعل إقامتك لا تُنسى، يمكنك مشاهدة نقرات الكتكوت يلعب في غرفة السينما، أو العب على KFC Hot Winger Arcade Machine، أو مجرد الجلوس والاستمتاع بالدجاج في متناول يدك بضغطة زر الدجاج".

وتبلغ تكلفة الإقامة في 11 House of Harland جنيهًا إسترلينيًا للغرفة في الليلة، مع مشاركة ما يصل إلى شخصين.

وستفتح الحجوزات في الفندق في الساعة 11 صباحًا يوم 11 أغسطس، حصريًا على قائمة موقع Hotels.com هنا، فيما ستذهب نسبة 100% من العائدات إلى مؤسسة كنتاكي، التي تدعم المنظمات الشعبية في جميع أنحاء البلاد التي تعمل على تمكين الشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم وبناء مستقبل إيجابي.

لكن عليك أن تسرع، لأن الفندق ليس ميزة دائمة وسيفتح أبوابه فقط لمدة 11 ليلة.

وما أهمية الرقم 11 في كل هذا؟ حسنًا، إنه تكريمًا لـ 11 نوعًا من الأعشاب والتوابل التي جعلت KFC مشهورة جدًا بالطبع.