فوانيس رمضان تتحدى فيروس "كورونا".. وتزين شوارع السيدة زينب بمصر

لم يمنع فيروس "كورونا" المسلمين في مصر الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك بالرغم من الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الذي تفرضه السلطات هناك للحد من انتشار الفيروس.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة والمقلقة التي تعيشها مصر والعالم، إلا أن الشعب المصري تمسك بعاداته وتقاليده في استقبال الشهر الكريم.

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وحرص المصريون على شراء الفوانيس وزينة رمضان من الأماكن المختلفة لبيعها، ففي ميدان رئيسة الديوان السيدة زينب بالقاهرة، انتشرت شوادر بيع الفوانيس عارضة أشكالًا وأنواعا مختلفة للفوانيس.

كما شهدت أسواق الفوانسي إقبال متوسط من قبل المواطنين الذين يحرصون على اقتناء الفانوس لأطفالهم مع الحرص على اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى والمتمثلة بارتداء الكمامات والفقازات.

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يذكر أن 1,8 مليار مسلم يقبلون على شهر رمضان مختلف هذا العام في ضوء إغلاق المساجد وحظر التجول المفروض بسبب "كورونا" ومنع صلاة الجماعة.

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كما ستقام صلاة التراويح التي تؤدى جماعة في المساجد كل ليلة خلال هذا الشهر في المنازل هذا العام.

كما تسبب الفيروس الخبيث بإلغاء ولائم الإفطار مع العائلة التي لطالما تجمعت وقت الإفطار خلال الشهر بعد يوم من الصيام من شروق الشمس حتى غروبها.

وتبدو عادات شهر رمضان الذي بدأ اليوم، بعيدة المنال، مع وجود الملايين من السكان في الشرق الأوسط، من السعودية إلى لبنان إلى ساحات القتال في ليبيا والعراق واليمن، في عزل صحي تام.