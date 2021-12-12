سباق فورمولا إي الدرعية : الموعد – أسعار التذاكر

سباق فورمولا إي الدرعية بات على الأبواب، حيث تتوجه أنظار العالم نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة تفاصيل هذا السباق العالمي والذي يقام يومي 28 و29 من شهر يناير من عام 2022.

ويُعد سباق فورمولا إي الدرعية أحد أهم الفعاليات الرياضية العالمية المدرجة على قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية خلال عام 2022 برعاية الاتحاد الدولي للسيارات ضمن الموسم الثامن لسباقات بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي" لموسم 2022.

ويعتبر السباق 2022 هو السباق الرابع الذي يقام على الأراضي السعودية باعتباره حدثًا رياضيًا عالميًا يقصده الكثير من سكان الدولة أو السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن السباق 2022 الجولتين الأولى والثانية من سباق الفورمولا إي للسيارات الكهربائية.

موعد سباق فورمولا إي الدرعية

الجولة الأولى: الجمعة 28 يناير 2022

الجمعة 28 يناير 2022 الجولة الثانية: السبت 29 يناير 2022

توقيت سباق فورمولا إي الدرعية

تبدأ 11:00 ص تنتهي 10:55 م

تذاكر سباق فورمولا إي الدرعية

طرحت وزارة الرياضة السعودية تذاكر الجولتين الأولى والثانية من السباق الذي يقام فقط للسيارات الكهربائية.

تتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للسباق او النقر هنا

موقع سباق فورمولا إي الدرعية

الموقع: حلبة الدرعية

يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر سباق فورمولا إي الدرعية

*أسعار التذاكر شاملة ضريبة القيمة المضافة (15٪)

تذاكر الدخول العامة السعر اليوم الأول (الحفلة الموسيقية فقط) 150 ريال سعودي اليوم الثاني (الحفلة الموسيقية فقط) 150 ريال سعودي

تذاكر جراند ستاند السعر المدرج - اليوم الاول 250 ريال سعودي المدرج - اليوم الثاني 250 ريال سعودي

الفرق المشاركة في سباق فورمولا إي الدرعية

يشهد السباق 2022 مشاركة أحد عشر فريقًا، ومنهم:

فرق جاغوار تي سي إس ريسينغ

تاغ هوير بورشه

مرسيدس إي كيو

دي إس تيكيتاه

حلبة الدرعية

سيقام السباق على حلبة الدرعية التي تتميز بأنها تقنية وسريعة، ما سيجعلُ الحدث المرتقب مختلفًا بتفاصيله.

طول المسار في حلبة الدرعية 2.495 كم

تضم 21 دورة

وكان سائق فريق "مرسيدس إي كيو" الهولندي "نيك دي فريز" قد حقق الانتصار في أول سباق ليلي لبطولة فورمولا إي، والذي يمثل السباق الافتتاحي لبطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية، حيث خاض سباقًا قويًا، وتصدر جميع اللفات خلال الجولة الأولى في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول ببطولة فورمولا إي.

في حين انتصر "سام بيرد" في أول مشاركة له مع فريق "جاكوار ريسينغ" في الجولة الثانية من السباقين المتعاقبين في الدرعية في افتتاح الموسم، متفوقًا على سائق إنفيجن فيرجن ريسينغ "روبن فرينز، مع حصول أنطونيو فيليكس دا كوستا، سائق فريق "دي إس تشيتاه"، على المركز الثالث.

مهرجان شتاء طنطورة .. الموعد – أسعار التذاكر – طريقة الحجز