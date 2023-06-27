فيديو أثار الإعجاب.. معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل عرفات

البوابة - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر تم رصده على جبل الرحمة حيث بدأت قوافل الحجيج بالتوافد منذ فجر اليوم الثلاثاء، 9 ذي الحجة، لأداء "الركن الأعظم" من الشعائر، في "أكبر تجمع بشري بالرداء الأبيض في العالم".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رجلًا بساق واحدة يساعد رجلًا آخر مبتور القدمين من أجل الصعود على جبل الرحمة عبر السلالم المرتفعة وعلى كرسيه المتحرك.

ودفع المشهد المؤثر من المتواجدين هناك إلى توثيقه من خلال مقطع فيديو، ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات المشيدة بما قام به الحاج ذو الحاج ذو الساق الواحدة.

مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة 🥹❤️

pic.twitter.com/mLUvUSZcAe — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 27, 2023

وفي حديث خاص لمصور مقطع الفيديز، أعرب الحاج ذو الكرسي المتحرك عن شكره وامتنانه للحاج أبو مشعل الذي ساعده في الصعود إلى جبل الرحمة على الرغم من أنه بساقٍ واحدة، كما وجه عبارات الشكر للملكة العربية السعودية لرعاياتها الحجاج القادمين المصابين من الأراضي السورية.

وقال الحاج مبتور القدمين: "أنا عندي بتر بالقدمين، وأخي أبو مشعل ساعدني بالصعود، مكتوب له الأجر والثواب، ربنا يديم الأمن والأمان على الشعب السعودي".

من جهته قال الحاج أبو مشعل أن جاء لأداء فريضة الحج هذا العام برفقة نحو 500 حاج مصاب.

وسيبقى الحجاج طوال يوم الثلاثاء في الموقع نفسه، حيث يصلون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره.

وبعد غروب شمس التاسع من ذو الحجة، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.