فيديو بشع ولكنه حقيقي.. دفن آلاف الصيصان الحية في إيران للحفاظ على سعره

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بمقطع فيديو يظهر قيام مزارعين بدفن ملايين من أفراخ الدجاج (الصيصان أو الكتاكيت) باستخدام جرافة، فيما تنتظر أعداد أخرى المصير نفسه.

وشكك البعض في حقيقة الفيديو نظرًا لبشاعته، خاصة بأنه يأتي بعد أيام من فيديو تعذيب قطة على يد مالكتها، مما دفع منصة فتبينوا لمكافحة الاخبار الكاذبة على موقع فيسبوك لنشر الحقيقة.

وقالت المنصة بأن الفيديو حقيقي ووقع في العاصمة الإيرانية طهران تحديدًا وذلك بعد قيام أصحاب مزارع الدواجن بدفن 15 مليون فرخ دجاج فقست حديثًا، بسبب نقص العلف الناجمة عن أزمة "كورونا".

من جهته قال ناصر نابيبور، رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي الدواجن بطهران، إن أصحاب مزارع الدواجن اضطروا لدفن 15 مليون فرخ دجاج بسبب نقص العلف، وقد يضطرون قريبًا إلى دفن مئات آلاف أخرى من الصيصان بسبب نقص الطلب.

وأوضح نابيبور أنه ينبغي بيع الصيصان الحديثة خلال 24 ساعة من وقت الفقس، حيث يتم تحويلها إلى مزارع الدواجن في مختلف أنحاء طهران، وإذا كان الأمر خلافًا لذلك، فيتم إعدامها.

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وحذر نابيبور من أن مزارع الدواجن قد تضطر إلى دفن جميع الدجاج حيًا، إذا لم يوجد من يشتري بسبب تأثير فيروس "كورونا" على السوق.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس حسن روحاني قام بتكليف وزير الاستخبارات بملاحقة كل المسؤولين عن قتل الصيصان.

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