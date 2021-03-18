فيديو جديد يثير الجدل على تيك توك... هل أنت كبير لدرجة عدم سماع الصوت المزعج؟

للأسف، مع تقدمنا ​​في السن، بدأنا نفقد بعض القدرات التي كانت لدينا عندما كنا صغار السن، مثل حاسة السمع.

مؤخرًا، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي تحدٍ جديد يدعي أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا فقط يمكنهم سماع صوت معين.

وفقًا للنظرية، لا ينبغي أن يكون كبار السن قادرين على سماع ما يُعرف باسم "نغمة البعوض" - أو صوت يصل تردده إلى 17500 هرتز.

لذلك، قررت "مايلين ستورباكن" (32 عامًا)، وابنة أختها "كارمن إليزابيث باكلوند" البالغة من العمر 17 عامًا اختبار النظرية، ونشر النتائج على TikTok.

وفي الفيديو، يُسمع صوت يقول: "فقط الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يمكنهم سماع هذا الصوت. اسمع" ثم يتم تشغيل الصوت المؤلم - إذا كنت شابًا - حيث يبدو أن "كارمن" في حالة من عدم الراحة بينما يبدو أن "مايلين" لم تسمع شيئا.

هل يمكنك سماعه؟

الآن ليس علمًا مثاليًا، سيكون هناك الكثير منكم ممن تزيد أعمارهم عن 25 عامًا ويمكنهم سماعها بشكل مثالي، بينما لن يتمكن بعض الشباب من سماع أي شيء.

ومع ذلك، سيتمكن كل شخص دون سن العشرين تقريبًا من سماعه بوضوح تام.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل متباينة بين المستخدمين، إذ ادّعى العديد ممن تزيد أعمارهم عن 25 عاماً أنّهم يستطيعون سماع الصوت، كما علّق آخرون، تبلغ أعمارهم أقل من السّن المحدد، بأنّهم غير قادرين على سماع أي شيء.

وكشفت Decibel Hearing Services، وهي عيادة تقع في كاليفورنيا، أنّه كلما تقدم المرء في السّن، يقلّ احتمال سماعه للنغمة بصوت مرتفع كدرجة 17500 هرتز.

وأشارت العيادة الى أنّه في الواقع، يصعب على أي شخص فوق سن الأربعين سماع صوت يتعدى تردده الـ 15000 هيرتز.

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