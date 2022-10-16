فيديو صادم: تحرش جماعي بسائحة تركية في باكستان!

أثارت حادثة تحرش جماعي بسائحة تركية في مدينة كراتشي الباكستانية غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تجمع عشرات الشباب حول الفتاة وتعمدوا الإمساك بها ولمس جسدها بطريقة مستفزة، فيما تجرأ آخرون على احتضانها ومعانقتها خلال تواجدها في سوقٍ مزدحم في المدينة الباكستانية.

وعبر متناقلو مقطع الفيديو عن غضبهم واستيائهم من تكرار حوادث التحرش الجماعي في الآونة الأخيرة.

تحرش جماعي في باكستان

أظهر البحث عن الحادثة أن مقطع فيديو "تحرش جماعي بسائحة تركية في باكستان" ليس جديدًا، وتم تصويره في شهر أبريل الماضي.

ونشرت وسائل إعلام باكستانية حينها تقارير مفصلة حول حادثة تحرش جماعي بسائحة خلال تواجدها داخل سوق شعبي في مدينة كراتشي الباكستانية تزامنًا مع إحدى الاحتفالات الوطنية الباكستانية.

وذكرت التقارير الإخبارية حينها أن قوات الأمن الباكستانية فتحت تحقيقًا مفصلًا حول حادثة التحرش بفتاة تركية داخل سوق في كراتشي.