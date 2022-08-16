فيديو صادم.. رجل يلكم زوجته بعنف لذهابها إلى صالون تجميل في تركمانستان

عاشت سيدة من تركمانستان لحظات سيئة ومُحرجة حين تلقت لكمة قوية من زوجهما بعد أن وجدها في صالون تجميل خلال "حملة تفتيش أخلاقية" أطلقها الرئيس الجديد للدولة السوفيتية السابقة سردار بيردي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي لكم فيها الزوج وجه زوجته بقوة أمام زبونات الصالون اللاتي لم يتمكن من وقف هجومه الوحشي على زوجته المسكينة.

وذكرت الصحيفة أن الفيديو المروع تم تصويره بكاميرا مراقبة كانت منصوبة داخل صالون تجميل في منطقة كيوشي بالقرب من العاصمة عشق أباد.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن قص الشعر أو صبغه أو تلميع الأظافر، أو إجراء جراحة تجميل من المحرمات في تركمانستان، كما يجري حملات تفتيشية لضبط الإجراءات التجميلية داخل صالونات الحلاقة الخاصة بالسيدات.

وبحسب قانون تركمانستان، يتم تغريم الأزواج غرامة مالية في حال ذهاب زوجاتهم إلى صالونات التجميل للتزين أو لتغير شكلهن.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تركمانستان تعرضت للتهديد على نطاق واسع بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث وصفت المنظمات غير الحكومية الدولية البلاد بأنها تعاني من الفساد المستشري ووصفتها علانية بأنها كليبتوقراطية.

وذكرت أن الحكومة التركمانية عززت سيطرتها على حقوق المرأة منذ أن تولى الرئيس الجديد سيردار بيردي محمدوف السلطة في مارس الماضي، خلفًا لوالده "قربانقولي بيردي محمدوف"، بحصوله على 73 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي قال مراقبون دوليون إنها ليست حرة ولا عادلة. (حسب ديلي ميل)

ومنذ أبريل الماضي، اعتقلت الشرطة عشرات النساء في الشارع لارتدائهن أظافرًا ورموشًا صناعية ، أو غيرها من ملحقات التجميل، كما يجري اعتقال النساء اللواتي خضعن لإجراء "فيلر" الشفاه أو أي تعديلات تجميلية في الوجه والجسد.

كما يتم الضغط على النساء لارتداء الزي التركماني التقليدي، وفُرض حظر على حمالات الصدر المبطنة.

كما صدر مرسوم يمنع النساء من شغل المقاعد الأمامية في السيارات، فيما لم يتم إصدار رخص القيادة للمواطنات في البلاد منذ عدة سنوات - على الرغم من عدم وجود حظر رسمي حتى الآن، كما يُزعم.

من هو سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان

الرئيس الحالي لتركمانستان.

ولد سردار بردي محمدوف في 22 سبتمبر 1981 في عشق آباد.

كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء تركمانستان منذ عام 2021.

فاز سيردار في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 مارس 2022.

التعليم والحياة المبكرة

درس في الثانوية العامة في عشق آباد من 1987 إلى 1997.

درس في جامعة الزراعة التركمانية وتخرج مهندسًا تقنيًا في عام 2001.

درس في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية بين عامي 2008 و 2011، وحصل منها على دبلوم في العلاقات الدولية.

درس في مركز جنيف للسياسات الأمنية من عام 2011 إلى عام 2013، وحصل على درجة الدراسات العليا في الشؤون الأمنية الأوروبية والدولية.

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