فيديو صادم: شاب يتحرش بسائحة أجنبية ويخلع ملابسه أمامها

البوابة - أثار مقطع فيديو لشاب مصري يتحرش بسائحة أجنبية مع اثنين من أصدقائه ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعمد خلع ملابسه أمامها في الطريق العام بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة.

ووفقًا لمقطع الفيديو المتداول، فقد بدأ الشباب الثلاثة بملاحقة السائحة الأجنبية والإساءة لها بكلمات خادشة للحياء العام قبل أن يفاجئها أحدهم بخلع ملابسه ومطاردتها وهو شبه عارٍ قبل أن يتمكن أحدهم من إنقاذها وتخليصها منه.

شاب يتحرش بسائحة ويخلع ملابسه أمامها

إذا أرادت #مصر أن تعيد مجدها كوجهة سياحية ، عليها الضرب بيد من حديد على كل متحرش ، هذا المعتوه لاحق سائحة في أحد أكثر الميادين تواجد أمني في القاهرة ، لم يكتفي بالكلمات والأيحاءات الغير أخلاقية بل حتى خلع ملابسه !

ننتظر #تم_القبض بالنسخة المصرية pic.twitter.com/uAeA10fZqP — ضياء بن سعيد || DHIYA (@msafr2002) April 25, 2023

وأثار مشهد التحرش بالسائحة الأجنبية غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن قلقهم من تضرر قطاع السياحة في بلادهم بسبب تكرار هذه المشاهد.

وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من الجهات الأمنية التدخل واتخاذ الإجراء المناسب بحق الشباب المتحرشين.

ولاحقًا، أعلنت السلطات المصرية فتح تحقيق رسمي في الواقعة والكشف عن هوية المتحرشين الثلاث، وبعد الفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتحرشين الثلاث وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لبدء محاكمتهم.