فيديو صادم .. فتاة تلقي القبض على أسد هارب في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدة دول عربية مقطع فيديو "صادم" لفتاة نجحت في السيطرة على أسد هارب من أحد المنازل ومثيرًا للرعب في حي الصباحية بالكويت.

وتظهر الفتاة في مقطع الفيديو وهي تمشي ليلًا بعد أن أمسكت بأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، بينما حاول الأسد مقاومتها والهرب من قبضتها.

وظهر الأسد في مقطع فيديو آخر مقيد بحبل من رقبته فيما حاول شخص ما سحبه رغمًا عنه.

وفي الوقت الذي لم يتم التعرف فيه على هوية الفتاة التي يُعتقد أنها صاحبة الأسد ومربيته، نسق والدها مع شرطة البيئة لتسليمه لهم.

يذكر أن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها انتشرت مؤخرًا في دول الخليج بعدما كانت تقتصر على الأثرياء الذين يتمكنون من شراء مثل هذه الحيوانات التي تعد أثمانها مرتفعة.

وبات تدريب الحيوانات المفترسة في دول الخليج أمرًا عاديًا نرى صورها بشكل شبه يومي على مواقع التواصل الاجتماعي كما يشاهد أناس عاديين بالشوارع يحتضنون أسدًا أو فهدًا أو نمرًا أو ضبعًا، وكلها حيوانات غير أليفة ومفترسة.

كما تشهد عدة دول خليجية عادة تربية الطيور الجارحة كالنسور والصقور بالإضافة الى الزواحف الضخمة كالأفاعي والبرمائيات مثل التماسيح.

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