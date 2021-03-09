فيديو صادم.. محامي يتحرش جنسيًا بطفلة في المعادي وسيدة شجاعة تنقذها

حالة من الصدمة والغضب يعيشها الشارع المصري بعد حادثة تحرش رجل أربعيني بطفلة داخل عمارة في منطقة المعادي بالقاهرة حتى باتت قضيتها تُعرف بـ"طفلة المعادي".

وبدأت القضية حين وثق مقطع فيديو تم تصويره بواسطة كاميرا المراقبة لحظة استدراج الرجل لطفلة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات للتحرش بها جنسيًا وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في المبنى لكنه لم يعرف بأن سيدة في الشقة المقابلة كانت له بالمرصاد.

ورصد مقطع الفيديو اكتشاف السيدة للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجروا مع المتحرش الذي فر هاربًا.

وفي الوقت الذي أثار فعل الرجل غضب الشارع المصري، أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف السيدة واعتبروها بـ100 رجل وتستحق التكريم.

وكم اعتمر الحرم أنجاسا ..

فلا الحرم تنجس ، ولا تطهر

الأنجاس#متحرش_طفلة_المعادي pic.twitter.com/sukgf6skev — Salma 💔⚖️ (@Sala_mocca) March 9, 2021

وبعدها كشفت وسائل إعلام مصرية معلومات حول المتحرش وتبين بأنه محامي ومتزوج ولديه طفلين، أما الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون على إشارة ميدان الحرية بحي المعادي.

فيما نقل موقع المصري اليوم عن أحد العاملين في المنطقة أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع".

تحية مننا ف اليوم العالمى للمرأة للبنت اللى حطت كاميراتين للوسخ اللى تحرش بطفلة المعادى ووقعته ف شر اعماله..المفروض تتكرم لانها انقذت مستقبل طفلة



لينك الفيديو :https://t.co/JmTt3ez7Bq#متحرش_الاطفال — Ahmed.Agro (@AhmedAgro1) March 9, 2021

وأضاف أن الفتاة رأت الرجل عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل؛ ما دفعها للخروج إليه ومواجهته، إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب.