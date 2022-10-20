فيديو مؤثر.. بكاء إمام مساجد شعفاط حزنًا على الشهيد عدي التميمي

بعد أيام من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة على مخيم شعفاط، استشهد الشاب المطارد عدي التميمي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس.

ونعى أهالي مخيم شعفاط الشهيد التميمي، فيما توجه المئات منهم نحو منزل ذويه للتعبير عن دعمهم ومؤازرتهم لهم وهتفوا باسمه، في الوقت الذي بدأ أهالي الضفة الغربية إضرابًا عامًا شل مناحي الحياة هناك حدادًا على روح الشهيد.

إلى ذلك، نعى أئمة المساجد في مخيم شعفاط الشهيد التميمي عبر مكبرات الصوت، وهو ما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُسمع في مقاطع الفيديو تأثر أئمة المسجد باستشهاد التميمي وبكاءه بحرقة أثناء إعلان "استشهاد البطل عدي التميمي، الذي عجزت قوات الاحتلال عن اعتقاله".

فيما أعلنت جامعات وكليات ومدارس ودوائر حكومية وبلديات في الضفة الغربية إضرابًا عامًا، رافقه إضرابًا تجاريًا في المحلات والأسواق التجارية وإضراب للمواصلات العامة وذلك حدادًا على استشهاد الشاب التميمي.

تكريمًا لروح الشهيد وحدادًا عليه، أعلن مجلس نقابة المحامين تسمية دورة امتحان المزاولة القادم باسم دورة "الشهيد عدي التميمي"، وكذلك تعليق العمل أما المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية والنيابات العامة اليوم الخميس.

عملية شعفاط

في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نفذ الشاب عدي التميمي عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط العسكري وتسبب في مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جندي آخر، قبل أن يلوذ بالفرار.

وعلى مدى 11 يومًا، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط مكثفة داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا المجاورة بحثًا عن البطل التميمي.

معنى اسم عدي التميمي

وتكريمًا لروح الشهيد عدي التميمي، نشرت صفحات مختصة باللغة العربية شرحًا تفصيليًا عن اسم الشهيد "عدي التميمي".