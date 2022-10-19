استشهاد عدي التميمي منفذ عملية شعفاط في هجوم على مستوطنة (معاليه أدوميم)

اكدت مصادر عبرية متطابقة من بينها القناة 13 الاسرائيلية ان : "التشخيص الأولي يشير إلى أن منفذ العجوم على مستوطنة معاليه أدوميم اليوم هو عدي التميمي، منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط" والتي اسفرت عن مصرع مجندة واصابة اخرين حيث انه المطارد منذ 11 يوما ، وتزامنت العملية والكشف الاولي عن هوية عدي التميمي مع اقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم شعفاط حيث يعتقد ان الشهيد متواجد فيه.

حيث اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم شعفاط وحي رأس خميس شمال شرق القدس.

وقالت صفحة جوش برينر العبرية "ضابط شرطة كبير يخبرني الآن: "المنفذ الذي قُتل بالرصاص في معاليه أدوميم هو المنفذ الذي نفذ الهجوم في شعفاط". بانتظار الموافقة بالبصمة"، وقالت التقارير انه وجد مع منفذ الهجوم في معاليه أدوميم قنبلة يدوية وسكين

هجوم على بعد 100 متر من الشرطة

صفحة ليران تماري العبرية قالت " 100 متر من مركز للشرطة: المنفذ عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار قبل نحو أسبوعين في شعفاط نجح في تنفيذ عملية إطلاق نار أخرى ، على بعد مائة متر من مركز للشرطة ، بينما كان مسلحاً بقنبلة يدوية. يجب طرح أسئلة صعبة الليلة فيما يتعلق بسلوك مؤسسة الأمن".

هجوم على معالية ادوميم

وكانت تقارير اولية افادت عن هجوم شنه مسلح على مدخل مستوطنة (معاليه أدوميم) شرق القدس المحتلة وقالت معلومات امنية مصدرها قوات الاحتلال الاسرائيلي انه تم تحييد المنفذ، قبل ان تعلن القناة 13 الاسرائيلية عن استشهاده لكنها تحدثت عن انسحاب آخر من المكان

عدي التميمي شهيدا بعد 11 يوما من المطاردة الاسرائيلية

الا ان موقع 0404 العبري تحدث عن "إطلاق النار تجاه شاب حاول تنفيذ عملية طعن في مستوطنة معاليه أدوميم، ويتم التحقيق في الاشتباه بفرار آخر كان معه من مكان الحادث".

المراسلون العسكريون الإسرائيليون عبر تويتر يطرحون أسئلة: 10 أيام تقف الأجهزة الأمنية على أقدامها وهي تبحث عن عدي التميمي ثم يظهر وينفذ عملية أخرى في مكان بعيد عن المكان الذي كان يعتقد أنه يختبئ فيه .. ولا زال مسدسه معه وهذه المرة أتى مسلحًا بقنبلة وسكين .. السؤال: أين أجهزة الأمن؟!

لابيد يهنئ الشرطة

وينقل موقع واللا العبري المعني بالشؤون الامنية الاسرائيلية عن مكتب لابيد: "أهنئ قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود بعد تصفية عدي التميمي خلال تنفيذه لهجوم آخر بعد عملية حاجز شعفاط، لن نهدأ أو نرتاح حتى نلقي القبض على كل من يضر بالاسرائيليين وجنود الجيش وسنعمل بدون تردد ضد الإرهاب"

#صور من مكان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المُقامة على أراضي بلدة العيزرية شرق #القدس_المحتلة pic.twitter.com/vn9giEC2dJ — حراس Hurras (@huraasnet) October 19, 2022

وسبق ذلك ان اعل عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار حيث اصيب حارس أمن إسرائيلي عند مدخل المستوطنة المقامة على أراضي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

▶️ فيديو للحظة إطلاق النار على مدخل مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس. وفقًا للإذاعة العبرية فإن مسلحًا فلسطينيًا فتح النار على حارسين إسرائيليين، فأصيب أحدهما بجراح طفيفة في يده، وجرى إطلاق النار على الشاب. pic.twitter.com/LSOhxlXH5T — Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) October 19, 2022

وقالت سلطات الاحتلال انها تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين فروا من المكان عقب تنفيذ الهجوم ، ونقل موقع أخبار من الميدان العبري عن المتحدث بإسم الشرطة قوله : "جاء فلسطيني قبل قليل إلى مدخل مدينة معاليه أدوميم وأطلق النار على عناصر الأمن الذين كانوا يقفون على الحاجز ، ما أسفر عن إصابة حارس في يده وتم تحييد المنفذ من قبل حراس الأمن"

#فيديو من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "معاليه ادوميم" بالقدس. pic.twitter.com/KQD3X2TrxW — Mohammed Sadeq (@sadeqpress) October 19, 2022

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