فيديو مؤثر لعبود العمري يتحدث فيه عن الموت.. هل شعر باقتراب ساعته؟

لا يزال الشارع الأردني في حالة صدمة وحزن بعد إلان وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله العمري المعروف بـ"عبود العمري" بحادث سير مؤسف مساء السبت في جنوب أفريقيا.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات النعي سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه بينما تطرق البعض للحديث عن صدمتهم بوفاته بتلك الطريقة وفي قارة أخرى.

وكان الشاب عبدالله قد توفي عمر يناهز 23 عامًا، إثر حادث السير عرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، أسفر عن وفاته وإصابة الآخرين.

وأطلق رواد موقع التدوين "تويتر" وسم باسم #عبدالله_العمري و#موت_الغفلة نشروا من خلالهما مقاطع فيديو للعمري.

ومن بين هذه المقاطع، كان قد نشره قبل وفاته بأيام تحدث فيه عن الموت الغفلة والآية القرآنية التي تترك أثرًا في نفسه.

وقال العمري في الفيديو المتداول: "ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون".

وأكد أنه كان يقرأ آية قرآنية غيرت حياته وجعلته يؤمن بأن كل شيء بيد الله وأن الله سيخرجه من أي موقف يحدث له، وأنه كان يقرأها قرابة 20 مرة يوميًا.

وأوضح أن تلك الآية تقول: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم" -سورة يونس الآية 107-.

وكانت وزارة الخارجية قالت في بيان لها إنها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب أفريقيا حادث سير مؤسف تعرض له خمسة مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، السبت، وأسفر عن وفاة احدهم وإصابة الآخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه.

وأضاف الفايز انه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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