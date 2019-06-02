فيديو مثير للجدل.. رجل يدعي بأنه المهدي المنتظر خلال أدائه العمرة!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أحد المعتمرين في مكة المكرمة وسط الحشود وهو يدعي بأنه المهدي المنتظر وعليهم تصديقه، فيما يظهر الفيديو سيدتين تُساندانه وتطلبان من الناس تصديقه واتباعه.

فيما مر المعتمرون من جانب هذا الشخص دون الاكتراث له ولما قاله، لتتدخل الشرطة السعودية في الوقت المناسب وتلقي القبض عليه وعلى السيدتين اللتين ظهرتا معه في الفيديو.

اذا لم يتم حذف مثل هذه الخرافات و الأساطير من كتب التراث سيخرج علينا كل يوم مهدي دجال مغفل ...

مثل هذا يجب جلده خارج الحرم

أو الذهاب به إلى مستشفى شهار pic.twitter.com/1KecQfQi8M — عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) June 1, 2019

وتفاعل رواد تويتر مع هذه الحادثة بالرغم من أنها ليست الأولى حيث يتكرر هذا الأمر باستمرار ويظهر بعض الأشخاص مُدعين بأنهم المهدي المنتظر، وطالب عدد كبير منهم بأن يتم تثقيف الناس حول هذه الأمور من أجل تخفيف مثل هذه الحوادث والأمور الغريبة خصوصًا أنها تحدث في مكة المكرمة وأمام الكعبة.

وكشفت بعض المصادر أن السلطات السعودية اتخذت الاجراءات اللازمة فيما يخص هؤلاء الأشخاص ولمعاقبتهم على هذه الأفعال حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولا تتكرر مثل هذه الحوادث في السنوات المقبلة.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: