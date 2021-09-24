فيديو مثير يورط فتاتين وشاب في السعودية.. والشرطة تعلن: تم القبض!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تطلق النار من مسدس بشكل عشوائي في أحد شوارع المدينة المنورة معرضة حياة الآخرين للخطر نتيجة استهتارها بأرواحهم.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل السلطات المعنية وتحديد هوية الفتاة التي ظهرت في الفيديو برفقة شاب وفتاة أخرى ومحاسبتهم جميعًا على فعلهم.

وبعد ساعات، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة حسين القحطاني، القبض على ثلاثة مواطنين بينهم فتاة، وكذلك القبض على فتاة مقيمة في السعودية وتحمل الجنسية اليمنية.

وقال القحطاني: "وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر فتاة في أحد الأحياء السكنية تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، بينما يقوم آخر بتوثيق المشهد، أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهما وضبطهما".

وأكد القحطاني أنه "بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فتاة تطلق النار في أحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة، تحركت السلطات فورًا لكشف ملابسات الحكاية".

وأشار القحطاني إلى أن المتهمين الذين ظهروا في المقطع المتداول هما مواطن ومواطنة في العقدين الثاني والثالث من العمر، لافتا إلى أنه تم القبض على مواطن ومقيمة من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهما على السلاح المستخدم ومواد مخدرة.

وأكد على أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.