فيديو مروع.. اللحظات الأخيرة من مقتل خبيرة تجميل تركية بحادث تحطم طائرة

لقيت خبيرة تجميل تركية تدعى بورجو ساجلام "بايي" مصرعهما في حادثٍ مروّع إثر اصطدام طائرة مروحية كانت تقلها بخط كهرباء عالي الجهد وتحولها إلى كرة نارية تحطمت على أرض خالية في منطقة عثمان غازي بمقاطعة بورصة شمال غرب تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث المروّع وقع في الأول من ديسمبر حين استقلت خبيرة التجميل بورجو (54 عامًا) طائرة مروحية بقيادة الطيّارهاكان كوكسال وأقلعا من منطقة باموكوفا، بمقاطعة صقاريا في تركيا.

وبعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع، لامست الطائرة من على ارتفاع 4 آلاف أعمدة وأسلاك الجهد العالي التي تحمل 380 ألف فولت من الكهرباء التي تنتجها محطة أوفاكا لتوليد الغاز الطبيعي في غابة إقليم أوفاكشا، التي تُعد ثالث أكبر محطة كهرباء في تركيا، لتتحول بعدها الطائرة إلى كرة نارية قبل أن تسقط أرضًا.

بعد الحادث، تم إرسال فرق الإطفاء والشرطة وفرق الإنقاذ وفريق إدارة الكوارث والطوارئ إلى المنطقة، بينما كانت فرقة الإطفاء تستجيب للحريق الذي اندلع بالطائرة، تم إعلان وفاة الطيار هاكان كوكسال وخبيرة التجميل بورجو ساجلام، في الحادث.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة بورجو ساجلام، حين التقطت لنفسها فيديو لرحلتها على الطائرة المروحية قبل أن تعلم بأنها آخر لحظات حياتها وأرفقته بتعليق: "باي" (إلى اللقاء).

كما تناقل وسائل الإعلام التركية مشاهد مروعة للطائرة المتفحمة في الغابة، واللحظة التي اصطدم فيها جناح الطائرة بخطوط الكهرباء في محطة أوفاكا.

وقال والدا خبيرة التجميل، إن ابنتهما "بروك" قالت لهما إنها ذاهبة للبحث عن وظيفة عند مغادرتها المنزل، ولم يكونا على علم بأنها استقلت الطائرة، إلى أن تلقيا اتصالًا من السلطات لإبلاغهما بالحادثة المأساوية.