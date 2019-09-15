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فيديو مروّع لشخص يطلق النار جوار رضيع وثم يضع المسدس في فمه

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 04:43
شخص يطلق النار جوار رضيع وثم يضع المسدس في فمه
شخص يطلق النار جوار رضيع وثم يضع المسدس في فمه

استجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمطالبات روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة مواطن سعودي نشر مقطع فيديو وهو يقوم بإطلاق النار وفي يده طفل رضيع ثم يتعمد وضع المسدس داخل فهمه.

وبحسب الفيديو المُتداول، فقد أطلق الرجل، الذي لم يكشف عن هويته حتى الآن، ثلاث طلقات من مسدسه في الهواء، اثنتان منها بالقرب من الأذن اليسرى للطفل، فيما كانت الثالثة والأخيرة إلى جانب الأذن اليمنى للرضيع.

ثم طلب الرجل من أحد مرافقيه إكمال العملية بجعل الطفل يشم البارود، وهو ما نفذه على الفور؛ حيث وضع فوهة المسدس في فم الطفل الذي كان يبكي مذعورًا ومصدومًا من أصوات إطلاق النار.

بينما كان الطفل يجهش بالبكاء وبحرقة كبيرة؛ كان الرجل الذي يحمله وبعض مرافقيه يضحكون في مشهد بدا غريبًا وصادمًا إلى حد كبير.

وأثار هذا التصرف المروّع بحق طفل رضيع غضب روّاد مواقع التواصل الذين طالبوا الحكومة السعودية سرعة القبض على المعنيين وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على "توتير": "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على الرقم المعني بهذه الحالات".

ولاحقًا، أكدت الوزارة عبر حساب مركز البلاغات أنها باشرت حالة الطفل الرضيع وأنه "تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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