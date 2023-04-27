فيديو يثير غضبًا في سوريا.. رجلان يتحرشان بسيدة داخل مركبتهما

البوابة - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الأيام الماضية بمقطع فيديو يوثق تحرش شاب ورجل مسن لفظيًا بسيدة كانت قد طلبت مساعدتهما وإيصالها إلى منزلها في منطقة ريف إدلب شمالي سوريا.

ويرصد مقطع الفيديو المتداول الحديث الذي دار بين الرجلين (الشاب والمسن) مع السيدة التي بدت عليها علامات الضعف والعجز والخوف منهما إلا أن ظروفها الصعبة دفعتها للجوء لهما وطلب المساعدة منهما.

وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو لم يكشف الكثير من التفاصيل عن الواقعة، إلا أن الحديث الذي دار بين الرجلين والسيدة داخل المركبة يشير بطريقة غير مباشرة إلى تحرشهما لفظيًا بها ومحاولة دعوتها إلى ممارسة الرذيلة مع الرجل العجوز الذي كان يجلس إلى جانبها.

ويبدأ مقطع الفيديو بتوجيه سؤال للمرأة المنقبة: "وين ساكنة" فتقول: "هون بالدانة بالخيم"، ثم سألها عما إذا كانت تستطيع العناية بالرجل العجوز في هذه الأجواء الباردة، بقوله "زبطيلو الوضع للحجي"، لترد عليه مسرعة بأن جميع بناتها متزوجات ولا يمكنها مساعدته بهذا الشأن معتقدة أن السائق يقصد مساعدة العجوز لا نوايا دنيئة، وتوجهت للسائق قائلة: "لا تصور كاميرا شيلها الله يخليك".

ويعاود السائق مطالباته غير الأخلاقية قائلًا: "زبطيلنا الحجي بهالبرد زبطيه" فيتدخل العجوز ليقول بوقاحة: "والله تلحقين أجر تلحقين ثواب" لتخبرها بأنها متزوجة ولا يمكنها القيام بذلك ليرد عليها مسرعًا بأنه يمكنها ترك زوجها والعناية بهذا الرجل العجوز.

تحرش بمنتقبة داخل سيارة في سوريا

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب لدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وطالبوا من الجهات الأمنية من أجل التدخل والقبض على الشاب والرجل العجوز.

واستقبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بغضب كبير، وأعربوا عن استيائهم لاستغلال الرجلين حاجة السيدة المسنة لتحقيق غايتهما الدنيئة وتجردهما من مشاعر الغيرة على النساء في بلادهم.

وذكر أحد المغردين بأن الأجهزة الأمنية في محافظة إدلب ألقت القبض على الشاب والعجوز لتحرشهما بالسيدة المسنة والإساءة لها، أحدهما السائق يدعى "أحمد الربيع الحجي مكي" من ريف حلب ـ العامرية.