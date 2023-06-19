في أول أيام ذي الحجة.. درجة الحرارة في مكة 45 مئوية

البوابة - يستعد ملايين المسلمين من أنحاء العالم للتوافد إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، التي سجّلت اليوم الاثنين، 19 يونيو 2023 الموافق لـ1 ذي الحجة 1444، الـ 45 درجة مئوية.

ومع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام، كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الاثنين في مكة المكرمة التي شهدت توافد الملايين، كالتالي: مكة المكرّمة 45 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ومِنى وينبع والأحساء وحفر الباطن والدهناء 44 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 17 مئوية، تليها القريات 18 درجة، وطريف 19 مئوية.

الطقس خلال موسم الحج

استعرض المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 2023-1444.

وكشف المركز أن التوقعات تشير بإذن الله تعالى إلى حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) م ْبينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30)مْ.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

وأكد المركز تجهيز مركز إعلامي وتوعوي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية وأيضًا برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام من خلال بث نشرات الطقس اليومية ورسائل توعوية بلغات متعددة لتساعد الحجاج والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس.