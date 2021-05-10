في انتقام غريب... عصابة تطلق آلاف الحشرات على مطعم تايواني (صور) 

في واقعة غريبة بدافع الانتقام، تم استخدام ما يصل لآلاف الحشرات كسلاح ضد أحد المطاعم في تايوان، حيث يُزعم أن نزاعاً بين عصابات وراء استهداف المطعم، وذكرت تقارير أن رجلان بملابس سوداء دخلا المطعم وأطلقا آلاف الحشرات في المكان.

وحسبما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، حدثت الواقعة مساء الاثنين الماضي في مطعم "جي هاوس تايبيه"، وكشفت كاميرات المراقبة هروب الرجلين على دراجة نارية.

كما ذكرت التقارير أن الهجوم شارك فيه 5 أشخاص، 4 رجال وسيدة فروا في سيارات أو دراجات نارية منفصلة، مما صعب من عملية مطاردة الشرطة.

يجدر بالذكر أن الواقعة حدثت قبل استضافة المطعم لحدث خاص بالشرطة يضم 700 فرداً، ولكن لا يُعتقد أن الواقعة ترتبط بالحدث، رغم حدوثها قبل فعاليات الحدث.

هذا وأدرجت الشرطة الواقعة تحت بند أعمال العنف، وتزعم نتائج التحقيقات الأولية أن عصابة "بامبو يونيون كرايم رينغ" هي من وراء الهجوم، إذ يُعتقد أن صاحب المطعم مدين لأفرادها بالمال، وحتى الآن لا تزال التحقيقات في تفاصيل الواقعة وعملية البحث عن المشتبه بهم جارية.

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