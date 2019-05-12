"في حالة ممتازة على عكس زواجي".. عروس تعرض فستان زفافها للبيع

قررت عروس حزينة بيع فستان زفافها في إعلان ساخر بعد أن عثرت على صور لزوجها السابق يحتضن امرأة أخرى في سيارة، بعد عشرة أيام فقط من انفصالهما.

ونشرت "بلوسوم داف" إعلانًا يضم صورة لفستان زفافها الأبيض أرفقته بتعليق "ساخر" أكدت فيه بأنه "في حالة ممتازة، على عكس زواجها".

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وأدرجت "داف" صورة الفستان الأبيض، بـ130 جنيهًا إسترلينيًا (أي ما يعادل 194 دولارًا أمريكيًا)، ذاكرةً أنّه يصلح ارتداؤه أثناء غسل الصحون أو ركوب القطار أو في الحانة لتناول المشروبات.

وأشارت "داف" في إعلانها الى أن "الحظّ السيء أزيل عن الفستان من خلال التنظيف الجاف باهظ الثمن"، وأنها الآن "أكثر سعادة وثقة".

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وعند التواصل مع الشريك السابق للتعليق، قال "مارك" (25 عامًا) إن الزواج من "بلوسوم" كان "أكبر خطأ اقترفه في حياته".

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يذكر أن الزوجين أقاما حفل زفاف حميمًا في أحد مكاتب التسجيل في مدينة كامبردجشاير البريطانيّة في شهر آذار الماضي، وحضره أفراد العائلة والأصدقاء المقربون فقط، لكن بعد ذلك ظهرت الخلافات وتطوّرت سريعًا إلى أن بات الزوجان يتجادلان يوميًا، فقررا الإنفصال بعد أقل من شهرين على الزواج.

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وبعد 10 أيام فقط من انفصالهما، أطلع أحد أصدقاء "بلوسوم" صورة لـ"مارك" وهو يحتضن امرأة أخرى، يُعتقد أنها صديقته الجديدة.

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