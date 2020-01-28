حلقة بُثت في 2017.. أفلام كرتون أمريكي يتنبأ بوفاة "كوبي براينت" بتحطم مروحيته

صُدم العالم أجمع بنبأ وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكي "كوبي براينت" إثر تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت التقارير الأمريكية الصادرة، أن الحادث أدى إلى مقتل 9 أشخاص، ليس من ضمنهم فانيسا براينت، زوجة كوبي، التي لم تكن معه في الرحلة المنكوبة، وكذلك بناته الثلاث الأخريات لم يكونوا متواجدين رفقته على متن المروحية عند إقلاعها.

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إلا أن ابنة "كوبي"، جيانا البالغة 13 عامًا، كانت رفقة والدها لحضور إحدى مباريات دوري الشباب، ولذا لاقت حتفها سوية مع والدها والركاب الآخرين.

وأثار مقتل "براينت"، وابنته "غيانا"، تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية والعربية التي نعت الضحايا.

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فيما سلط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على إحدى حلقات أفلام الكرتون الشهير Legends of Chamberlain Heights والتي تنبأت بوفاة "براينت" بحادث تحطم مروحيته الخاصة.

ويظهر "براينت" في الحلقة التي بُثت عام 2017، أي قبل نحو 3 سنوات، وقد تحطمت مروحيته قبل أن يتم تفجيرها.

تم بث الحلقة قبل 3 سنوات وأظهرت تحطم مروحية كوبي براينت ثم تفجيرها. يلقي المشجعون باللوم الآن على المتنورين الذين يزعمون أنهم أقاموا هذا الأمر وقاموا بالتضحية بكوبي!

وفي الوقت الذي تعيش الولايات المتحدة وتحديدًا لوس انجليس حزنًا عميقًا تجاه رحيل الاسطورة، فإن المحققين شرعوا في عملهم لمعرفة ظروف الحادثة.

وكشف قائد الشرطة في لوس أنجلوس "اليكس فيلانويفا" بأن التحقيقات قد "تستغرق وقتًا" مناشدًا أنصار اللاعب بعدم التوجه الى مكان سقوط الطائرة لأن الوصول الى تلال كالاباساس وعر للغاية.

مسلسل Legends of Chamberlain Heights

هو مسلسل هزلي أمريكي من تأليف "براد أبليسون" و"مايك كليمنتس" و"كوين هوكينج" و"يوشيا جونسون" و"مايكل ستاربوري".

تم بث السلسلة على قناة Comedy Central من 14 سبتمبر 2016، حتى 20 أغسطس 2017.

في 7 أكتوبر 2017 ، تم إلغاء السلسلة بعد موسمين.

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