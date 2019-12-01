في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. جنود مجهولين يخطفون الأنظار من النجوم على "ريد كاربت"

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة الماضي، في فعاليات استمرت 9 أيام شهدنا خلالها حضور العديد من الفنانين والمخرجين من مصر والوطن العربي والعالم أجمع.

وفي الوقت الذي تألق فيه نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية على السجادة الحمراء للمهرجان، خطفت مجموعة من الجنود المجهولين في تنظيم الفعاليات وحفظ الأمن الأنظار في آخر أيام المهرجان.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لمجموعة من رجال الشرطة الذين كان لهم لقطتهم الخاصة حتى تحولوا لنجوم على "الريد كاربت".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي شهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية الأولى، و84 فيلمًا في عرضها الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحصل الفيلم العراقي "شارع حيفا"، الذي شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط، على جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، والذي تدور أحداثه عام 2006 في بغداد التي يمزقها الاقتتال الطائفي، وشارع حيفا التاريخي الذي يتحول إلى مركز للصراع.

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كما فاز الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" للمخرج وسام الجعفري بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي أعلنتها لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

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إلى ذلك فاز فيلم "أنا لم أعد هنا"، من إخراج فرناندو فرياس، خلال عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

كما فازت المخرجة المصرية، ماريان خوري، بجائزة الجمهور، وقيمتها 20 ألف دولار، التي تحمل اسم الناقد الكبير الراحل، يوسف شريف رزق الله.

فيما فاز الفيلم التونسي "بيك نعيش" بجائزة أفضل فيلم عربي، وقيمتها 15 ألف دولار، كما فاز الفيلم بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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