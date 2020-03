في خضم معركتها أمام حاكم دبي.. الأميرة هيا تُفجع بوفاة جدتها

حنان بهاء الدين طوقان بحزن شديد ننعى نحن، عبير محيسن، وهيا وعلي الحسين، جدتنا الحبيبة، حنان بهاء الدين طوقان. كانت جدتنا "تيتا حنان" السيدة الأجمل والألطف والأنقى روحاً، فقد كانت متواضعة محبة للناس، وبالأخص الفقراء والمحتاجين، كما كانت أردنية فخورة، وكانت كريمة وأنيقة، وحاولت على الدوام أن تجعل بلدها وبلدها الأصل فلسطين، فخورين بها في كل كلمة وعمل تقوم بهما. وكانت جدتنا "تيتا حنان" مصدر فخر لعائلتها آل هاشم، تماماً كما كانت لعائلة زوجها آل طوقان. وقد قامت مع جدنا بهاء الدين طوقان، بتربية ثلاثة أطفال رائعين، وهم خالنا علاء، أمنا جلالة الملكة علياء رحمها الله، وخالنا عبد الله. سنفتقد جميعاً تيتا بشكل كبير، ونتشارك في ذلك مع العديد من الأردنيين الذين رأوها كأم وجدة أيضاً. .. تيتتنا الجميلة واللطيفة والمحبة، لقد اهتممت بنا وأحببتنا وكنتي قوية لأجلنا. سوف نفتقدك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر. والشيء الوحيد الذي يواسينا هو أننا نعلم بأنه سيتم مواراة جثمانك الطاهر إلى جانب أمنا، جلالة الملكة علياء، ابنتك التي فقدتيها منذ سنوات عديدة. سوف نتحمل ألم فقدانك بنفس الأناقة والكرامة التي أظهرتيها طوال هذه السنوات. ولكن، إذا كانت كل صلاة ودعوة قلتيها لنا، وكل درس علمتينا إياه، وكل لطف أظهرتيه لنا، وكل قبلة قدمتيها لنا.. دمعة.. فلن نتوقف عن البكاء أبداً بسبب فقدانك في حياتنا. إننا نصلي لكي ونحبك وستبقين دوماً معنا. عبير، هيا، علي.

