في طريقهم لاستقبال والدهن بالمطار.. وفاة أم وبناتها الأربع بحادث سير مروع في لبنان

نعى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عائلة لبنانية مؤلفة من أم وبناتها الأربع التي توفت في حادث سير مروّع أثناء توجههنّ للمطار من أجل استقبال والدهم القادم من السفر.

وكشف مغردون بأن حادث سير مروّع وقع عند أوتوستراد الجية باتجاه السعديات، أسفر عن وفاة 5 أشخاص فضلًا عن جرح 3 آخرين.

وعُلم أن السيدة فاطمة قبيسي زوجة عماد حويلي وبناتها الـ 4 زهراء، آية، ليا، وتيا حويلي هن ضحايا الحادث المروع، وترددت معلومات أنهن كن بطريقهن لاستقبال والدهن في المطار.

وقالت مصادر أمنية أنّ التحقيقات مستمرة بالحادث وأسبابه غير معروفة حتى الساعة".

يذكر أن عدد ضحايا حوادث السير في لبنان العام الماضي بلغ 410 شخص، وذلك وفق "غرفة التحكّم المروري".

وبحسب إحصاءات "غرفة التحكم" للحوادث المرورية والإصابات التي تم التحقيق بها خلال العام 2020، فقد تمّ تسجيل 3156 حادثًا، نتج عنها 410 قتلى و4174 جريحًا.