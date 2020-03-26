في ظل أزمة "كورونا".. تعرف على عقوبة خرق حظر التجول في دول العالم

طبقت الكثير من الدول حول العالم حظر تجوال كلي أو جزئي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) الذي أصاب أكثر من 470 ألف شخص حول العالم.

وفي الوقت الذي أخضع فيه فيروس "كورونا" أكثر من مليار شخص حول العالم للعزلة في منازلهم، فرض البعض حظر لحركة المواطنين في الطرق العامة لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات.

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لكن وبالرغم من الجهود التي تقوم به الحكومات حول العالم، إلا أن البعض يتعمد إحباط هذه الجهود وإعاقتها من خلال اختراق حظر التجوال وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

لذلك فرضت العديد من الدول عقوبات صارمة لكل من يخترق حظر التجوال:

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الأردن: كل من يخالف أحكام أمر الدفاع ويخرق حظر التجول يعاقب بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

السعودية: غرامة 10 آلاف ريال (270 دولار أمريكي) والحبس لمدة تصل الى سنة.

الكويت: غرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار (32 ألف دولار أمريكي) والحبس لمدة تصل الى 3 سنوات.

إيطاليا: غرامة تتراوح بين 400 و300 يورو.

فرنسا: غرامة قدرها 135 يورو.

مصر: الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور.

إسبانيا: الحبس لمدة 3 اشهر وغرامة تصل الى 30 ألف يورو.

سنغافورة: الحبس لمدة تصل الى 6 أشهر وغرامة تصل الى 10 آلاف دولار أمريكي.

تونس: الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة تتراوح بين 60 و2500 دينار.

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