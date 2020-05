في ظل الحجر المنزلي.. لاعب رغبي نيوزلندي يصلي التراويح مع زوجته في البيت

شارك لاعب الرغبي النيوزلندي "سوني بيل وليامز" الذي اعتنق الدين الإسلامي عام 2008، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يؤدي صلاة التراويح في المنزل مع زوجته.

ونشر حامل لقب كأس العالم عامي 2011 و2015 صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين برفقة زوجته وأرفقها بتغريدة قال فيها: "صلاة التراويح مع زوجتي بعد أن نام أطفالي الأربعة، شهر رمضان في الأجواء، إن شاء الله يقوّي هذا الشهر المبارك جميع الأمة في جميع أنحاء العالم. خاصة الأقل حظًا، أحبكم".

Taraweeh prayer with the wife ✔️ All 4 kids sleeping ✔️ Now time for a decaf & some qt. Ramadan is flying by. Just like it is for me, In Shaa Allah this blessed month is empowering for all the umah around the world. Especially the less fortunate. ❤️🤲🏾 #AlwaysAlhamdulillah pic.twitter.com/DB23yPAGwt