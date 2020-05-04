في ظل الحجر المنزلي.. لاعب رغبي نيوزلندي يصلي التراويح مع زوجته في البيت

شارك لاعب الرغبي النيوزلندي "سوني بيل وليامز" الذي اعتنق الدين الإسلامي عام 2008، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يؤدي صلاة التراويح في المنزل مع زوجته.

ونشر حامل لقب كأس العالم عامي 2011 و2015 صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين برفقة زوجته وأرفقها بتغريدة قال فيها: "صلاة التراويح مع زوجتي بعد أن نام أطفالي الأربعة، شهر رمضان في الأجواء، إن شاء الله يقوّي هذا الشهر المبارك جميع الأمة في جميع أنحاء العالم. خاصة الأقل حظًا، أحبكم".

Taraweeh prayer with the wife ✔️ All 4 kids sleeping ✔️ Now time for a decaf & some qt. Ramadan is flying by. Just like it is for me, In Shaa Allah this blessed month is empowering for all the umah around the world. Especially the less fortunate. ❤️🤲🏾 #AlwaysAlhamdulillah pic.twitter.com/DB23yPAGwt — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) May 2, 2020

يذكر أن "وليامز" هو رياضي مسلم نيوزيلندي، يلعب مختلف الألعاب الرياضية. وتشمل هذه اتحاد ودوري الرغبي، والملاكمة.

​

ذهب للعب في أستراليا لينال لقب أفضل لاعب هناك، بعدها قرر أن يتوجه لرياضة الملاكمة إلى جانب الرغبي، وقد ساعده جسده المفتول بالعضلات على ذلك ونال لقب بطل العالم في الملاكمة ولقب بطولة الملاكمة في نيوزيلندا. بالإضافة للحصول على العديد من الجوائز والألقاب الفردية.

​

يذكر أن سوني أعلن إسلامه منذ عام 2008 أثناء احترافه في فرنسا لصالح تولون.

وفي عام 2018، قام بأداء فريضة الحج في مكة وزار المدينة المنورة.

لقراءة المزيد على البوابة:

الملاكم الباكستاني "عامر خان" ينشر سفرته الرمضانية.. والفطور لحم مشوي مع المعكرونة