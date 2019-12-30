في قضايا تحرش وملابس غير لائقة.. شرطة الرياض تضبط 98 مخالفًا للذوق العام في 3 أيام

كشفت شرطة العاصمة السعودير الرياض أن ضباط الذوق العام تمكنوا من ضبط 98 متحرشًا وخالفًا للائحة الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض المقدم شاكر التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط (60) مخالفًا، (23) رجلا و(37) امرأة، وشملت مخالفاتهم ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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كنا تم القبض على (38) متهمًا في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدّم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قانون الذوق العام في السعودية

هو قانون خاص بالآداب العامة صدر في سبتمبر 2019 مجموعة من الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعامّيته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية تمنع كل ما من شأنه المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد السعودية أو الإساءة إليها.

وتضم لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال، ويُلزم بتغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفة.

لائحة الذوق العام في السعودية

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يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية.

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة 7 من لوائح وأنظمة مكافحة التحرش

معاقبة كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت.

معاقبة كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة.

معاقبة كل من قدم بلاغا كيديا بالعقوبة المقررة للجريمة.

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