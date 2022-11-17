في محاولة لاستفزازها.. منتخب إنجلترا يطير بعلم المثليين إلى قطر

في خطوةٍ استفزازيةٍ، وصلت بعثة منتخب إنجلترا لكرة القدم مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس الأربعاء على متن طائرة تحمل ألوان "قوس قزح" الذي اتخذه أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" عَلًمًا لهم.

وذكرت تقارير إخبارية أن تشكيلة المنتخب إنجلترا، المشارك في بطولة كأس العالم – قطر 2022، وصلت الأراضي القطرية على متن طائرة مستأجرة من قبل خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية من طراز إيرباص A350-1000 والمسجلة باسم G-VPRD.

وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي طائرة فيرجن أتلانتيك وهي مزينة بشخصية "أوسكار" الشهيرة مرتدية حذاء رياضي بألوان قوس قزح مع علامة "GV-PRD"، وهي اختصار لكلمة "فخر" التي يستخدمها المثليين للتعبير عن هوية المجتمع المثلي والقوة الجماعية. (حسب قولهم)

وحلقت طائرة الفخر من برمنغهام في الساعة 10:41 صباح أمس الأربعاء، ثم وصلت مطار حمد الدولي في زمن الرحلة 6 ساعات و 16 دقيقة، وعادت إلى إنجلترا على الفور تقريبًا.

منتخب إنجلترا يستفز قطر

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي أن ما قامت به بعثة منتخب إنجلترا لكرة القدم يعد استفزازًا لدولة قطر التي أكدت في عدة مناسبات تمسكها بقوانينها وعاداتها وتقاليدها خلال استضافة بطولة كأس العالم ودعوتها الزوار بضرورة التقيد بها.

وذكر أحد المغردين أن اختيار شركة فيرجن أتلانتيك لطائرة إيرباص A350 كي تقل أفراد منتخب إنجلترا لكرة القدم ليست مصادفة، بل هدفها استفزاز الدولة الخليجية المسلمة التي ينص قانونها على عقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على البالغين المدانين بممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين والمثليات.

شخصية أوسكار

في حين أن فيرجن أتلانتيك لم تعلن بشكل صريح أن اختيار الطائرة هنا كان مقصودًا، فقد أصدرت شركة الطيران البيان التالي:"في فيرجن أتلانتيك نعتقد أنه يمكن للجميع مواجهة العالم. طائرة G-VPRD ، المعروفة أيضًا باسم Rain Bow أي قوس قزح، والتي تعرض بفخر رمز مجتمع الميم ستنقل الفريق إلى البطولة".

ومن المتوقع أن يرتدي قائد فريق كرة القدم الإنجليزي سوار معصم بألوان قوس قزح "OneLove" خلال كأس العالم، دعمًا لحقوق مجتمع الميم.

المنتخب الألماني يستفز قطر

ذكرت تقارير إخبارية أن بعثة منتخب ألمانيا لكرة القد سيطير على متن طائرة إيرباص A330 تحمل رسالة "التنوع يفوز" عبر جسم الطائرة.

وكان سفير قطري لكأس العالم، خالد سلمان، قد وصف المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل"

وقال سلمان في مقابلة لقناة الألمانية العامة "تسيد دي اف" ZDF: "خلال كأس العالم، ستحصل أمور كثيرة في البلاد. فلنتحدث عن مثليي الجنس، لكن الأهمّ هو أن الجميع سيقبلون أن يأتوا إلى هنا لكن عليهم قبول قواعدنا، فالمثلية حرام لأنها اضطراب في العقل".

أمير قطر يقول كلمته

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر الماضي أن بلاده سترحب "بدون تمييز" بكافة المشجعين في كأس العالم لكرة القدم لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.