في مشهدٍ مهيب.. لحظة فتح باب الكعبة المشرفة استعدادًا لغسلها

البوابة - تصدرت مشاهد غسل الكعبة المشرّفة من الداخل منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، لما أظهرته من لقطاتٍ مهيبة أثارت إعجاب ودهشة ملايين المسلمين حول العالم، خاصة تلك اللحظة التي فتح فيها باب الكعبة من قبل سدنة الكعبة المشرّفة.

ونشر الحساب الرسمي لـ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر منصة "تويتر"، لقطاتٍ حصرية لعملية غسل الكعبة المشرفة من الداخل بحضور الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب منطقة مكة المكرمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عملية غسل الكعبة المشرفة من الداخل، بواسطة أفضل أدوات النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى جلب ماء زمزم المبارك وماء الورد الخالص وكذلك صنع أدوات وأوانٍ نحاسية تستخدم لمرة واحدة فقط.

لحظة فتح باب الكعبة المشرفة استعدادًا لغسلها

لحظة فتح باب الكعبة المشرفة عبر سناب #رئاسة_شؤون_الحرمين استعداداً لـ #غسل_الكعبة_المشرفة pic.twitter.com/qyuzu7Z6K2 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 2, 2023

مراحل غسل الكعبة المشرفة

تتم عملية غسل الكعبة المشرّفة بواسطة سُلّم تم صنعه حديثًا ومُجهز بتقنيات حديثة وبالإضاءة، والذي يصل طوله لـ565 سم، وعرضه 188 سم، ويزن 6500 كغ.

ترند “ #غسل_الكعبة_المشرفة “



نائب أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي ركعتي السنة خلف مقام إبراهيم.

pic.twitter.com/2Yfavxgg7w — TRND (@NOWTRND) August 2, 2023

يطوف المشاركون في عملية غسل الكعبة المشرفة حولها 7 أشواط، واستلام الحجر الأسود، ثم ركعني الطواف.

يؤدي القائم بالغسل ركعتين فوق لوح من الرخام موضوع في المكان ذاته الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، موجود تجاه الحائط الجنوبي بالقرب من الركن اليماني.

يصل سدنة الكعبة من آل شيبة ليفتحوا بابها الذهبي بحضور عدد كبير من الأمراء والوزراء إيذانًا ببدء عملية الغسل

يتم غسل الكعبة المشرّفة من الداخل بماء زمزم المبارك المخلوط بماء الورد الخالص

تدليك جدار الكعبة المشرّفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط (ماء زمزم وماء الورد الخالص ودهن العود والورد الطائفي)

تُمسح حوائط الكعبة وأرضيتها باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد.

تستخدم في عملية غسل الكعبة "مقشات" مصنوعة من سعف النخيل ومساحات خشبية وقطع كبيرة من القماش والمناديل البيضاء.

تستمر مراسم غسل الكعبة من ساعة إلى ساعة ونصف.

ترند “ #غسل_الكعبة_المشرفة “



وصول سلم باب الكعبة استعدادا لبدء عملية غسل الكعبة المشرفة 🕋🤩

pic.twitter.com/nyqaEnFlbX — TRND (@NOWTRND) August 2, 2023

لماذا يتم غسل الكعبة المشرّفة من الداخل

تحرص المملكة العربية السعودية على غسل الكعبة المشرّفة من الداخل اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة عند فتح مكة فاتحًا في العام الثامن الهجري، وغسلها وطهّرها من الأصنام.

وبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استمر الخلفاء الراشدون من بعده على تلك السنة، لكن دون تحديد موعد للغسل.

كم مرة يتم غسل الكعبة المشرّفة

كانت الكعبة المُشرّفة تُغسل ثلاث مرات كل عام، ثم مرتان، واحدة في 15 شهر شعبان، والثانية في شهر محرم.

وفي وقتنا الحالي، وأمر العاهل السعودي أن يكون غسيل الكعبة مرة واحدة لأن الكعبة المشرفة أصبحت مُشيّدة بدقة وإتقان لمنع دخول الأتربة والشوائب للداخل.

ويصدر العاهل السعودي مرسومًا ملكيًا يحدد فيه موعد غسل الكعبة المشرفة وكذلك القائم بالغسل نيابة عنه حال عدم تشرفه بغسل الكعبة بنفسه.