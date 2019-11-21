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في نيودلهي الغارقة بـ"الضباب الدخاني".. افتتاح أول مقهى لإستنشاق الأكسجين النقي في الهند

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 21 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:30
مقهى أوكسي بيور / Oxy Pure
مقهى أوكسي بيور / Oxy Pure

في ظل الكارثة الصحية التي تعيشها العاصمة الهندية نيودلهي والتي تعد الأسوأ مع وصول "الضباب الدخاني" لأعلى مستوياته، تم الإعلان عن افتتاح أول مقهى للأكسجين النظيف في البلاد، وربما يكون في العالم كله.

ويقوم المقهى الذي يحمل اسم "أوكسي بيور / Oxy Pure" بتثبيت أنبوب تنفس على أنف الزبون، ويمر الأكسجين عبر الزيوت العطرية ثم إلى الرئة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وفي خدمة تستمر 15 دقيقة، يوفر المقهى لزبائنه فرصة لاستنشاق الهواء النقي مع روائح الخزامى أو عشب الليمون أو النعناع أو وأزهار اللافندر والكرز والأوكالبتوس.

في ظل غياب الخيارات أخرى، قالت "ليزا دويفيدي"، الأوكرانية التي تعيش في المدينة، إنها أتت إلى المقهى لأنها سئمت من وجود حكة في عيونها وسيلان في الأنف وتورم في حلقها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ويقدم المقهى أسعارًا مختلفة للجلسة الواحدة، تصل حتى 300 روبية هندية، أي ما يعادل 4 دولارات أمريكية.

وقال "لأيافير كومار" مالك مقهى "أوكسي بيور"، أنه منذ افتتاح المقهى خلال الفترات الماضية يستقبل في اليوم الواحد عددًا يتراوح ما بين الـ30 إلى 40 زبونًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كما أن "كومار" أصبح يقدم خدمات أخرى لعملائه، وهي بيعهم الهواء النقي المعبأ في زجاجات يأخذوه معهم إينما ذهبوا.

يذكر أن رئيس الدوائر المحلية في العاصمة الهندية "ساشين تاباريا" أن القطاع الطبي في المدينة شهد ارتفاعًا كبيرًا في المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، حيث تدهور مؤشر جودة الهواء في العاصمة إلى أكثر من 900 - 400 أعلى من المستوى الذي يعتبر "شديدًا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ويخنق الضباب الدخاني السام نيودلهي كل شتاء بسبب أدخنة عوادم السيارات والانبعاثات الناتجة عن المصانع إضافة إلى حرق الأراضي الزراعية في الولايات المجاورة.

فيما دعا رئيس وزراء نيودلهي "أرفند كيجريوال" إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة ما وصفه بأنه "تلوث لا يطاق".

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