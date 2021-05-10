في واقعة مأساوية...برازيلي يقتل طفلته دون قصد أثناء إنقاذ زوجته

في واقعة مأساوية، تسبب برازيلي في مقتل طفلته دون قصد أثناء انقاذ زوجته من الغرق، حيث حدثت الواقعة خلال الاسبوع الماضي في نهر إيناسيو في منطقة تورورو البرازيلية، بينما كانت الأسرة الصغيرة تستمتع بوقتها بالسباحة في النهر برفقة بعض الأصدقاء، قبل أن تبدأ الأم في الغرق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، سرعان ما تدخل الرجل في إنقاذ زوجته من الغرق أثناء حمله لطفلته "إيميلي فيتوريا تافاريس" ذات العامين، ولكنه أسقطها عن طريق الخطأ، مما أسفر عن انجرافها على الفور وغرقها.

باءت جهود رجال الإنقاذ بالعثور على جثة الطفلة في نفس اليوم بالفشل، قبل العثور على جثتها الصغيرة طافية صباح اليوم التالي في منطقة مختلفة عن مكان الحادث.

هذا وحتى الآن، تجرى تحقيقات في الحادث وليس واضحاً بعد ما إذا كانت الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه مشبوهاً وليس مجرد حادث أو الاشتباه في كل من الأب والأم اللذان لم يُفصح عن هويتهما، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل دفن الطفلة.

للمزيد من اختيار محرر اقرأ أيضًا: