قبلة "ساخنة" تفسد احتفالات إسبانيا بمونديال السيدات.. واللاعبة: لم أستمتع بذلك

البوابة - شهد حفل تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات 2023 في سيدني، الأحد، موقفًا أثار صدمة كبيرة حينما أقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس على تقبيل إحدى لاعبات منتخب بلاده على شفتيها بعد الفوز بكأس العالم للسيدات.

ومع صعود لاعبات المنتخب إسبانيا للسيدات إلى منصة التتويج والحصول على ميدالياتهم قبل رفع كأس العالم، اصطف العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، بمن فيهم‏ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.

وخلال التتويج، احتضن روبياليس جميع لاعبات ومدربي المنتخب الإسباني بابتسامة عريضة على وجهه، وهو يعانق بطلات العالم في كرة القدم، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك مع جينيفر هيرموسو، حين أمسك رأسها وقبّلها على شفتيها قبل أن تبتعد على الفور، مما يشير إلى أنها لا تريد تقبيل الرئيس البالغ من العمر 45 عامًا.

قبلة ساخنة من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

Están quitando el vídeo de Rubiales abusando de Jennifer Hermoso, vamos a ponérselo más difícil al algoritmo pic.twitter.com/P0TDHBCqmK — uRu🔻 (@uRureal) August 20, 2023

وأثارت اللقطة صدمة لدى المشاهدين وتسببت في غضب الكثيرين، حيث تعرض روبياليس لانتقادات حادة لأفعاله، حيث وشن نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا عليه وتساءلوا عن السبب الذي دفعه لتقبيل اللاعبة على شفتيها.

وأعرب كثيرون عن صدمتهم من فعل المسؤول الرياضي الإسباني خاصة وأنه جاء بحضور ملكة إسبانيا ليتيزيا وابنتها إنفانتا صوفيا وأمام أكثر من 75 ألف متفرج في الملعب أستراليا وملايين المشاهدين حول العالم.

اللاعبة جينيفر هيرموسو تُعلّق

وبعد انتهاء فقرة التتويج، وجه مراسل التلفزيون الإسباني سؤالًا للاعبة هيرموسو، لتجيب ضاحكة: "آه .. نعم، لم أستمتع بذلك".

وفي تصريح نقله الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قالت هيرموسو: "كان تصرفًا عفويًا تمامًا متبادلًا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".

وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان....لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم".

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يُعلق

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس لراديو ماركا الإسباني "المشهد مجرد شخصان لديهما قدر بسيط من المودة".

إسبانيا تفوز بكأس العالم للسيدات 2023

فاز منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم للسيدات 2023 للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب إنجلترا للسيدات بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد على ملعب أستراليا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.