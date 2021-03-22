قبلها رغمًا عنها.. جدل بعد إيقاف عرض شخصية كارتون بتهمة التحرش

هناك من يعتبره مثالًا على غرس التنمر والتحرش، لكن آخرين يقولون إنه مجرد رسم كاريكاتوري. ما رأيك أنت بهذا القرار؟

تسبب قرار شركة "وارنر برذرز" الترفيهية "إلغاء شخصية "بيبي لا بيو- Pepe Le Pew" من فيلم "سبيس جام 2" في حدوث جدل كبير بحجة الترويج للتحرش والتنمر، لذلك قرر متابعوه بإنشاء عريضة عبر منصة Change.org لإنقاذ الشخصية.

وجاء قرار إلغاء الشخصية بسبب مطالب من منظمات حقوق المرأة، بسبب "تحرش" الشخصية بالقطة "ضربان" في حلقاته الكلاسيكية القديمة.

ومع ظهور القضية على الساحة، انتشرت لقطات لحلقات كرتون "بيبي لا بيو"، وهو يقوم بخطف أنثى ضربان وإجبارها على تبادل القبل رغمًا عنها، بالإضافة لملاحقتها المستمرة رغبة منه بمواعدتها، وهي حلقات كانت تعرض للأطفال قبل عشرات السنوات.

وبالرغم من أن مسلسل الكرتون لم يثر الشبهات وقتها، إلا أن مشاهدة اللقطات اليوم، أثارت حفيظة منظمات حقوقية عديدة، التي اعتبرت أن تصرفات الشخصية الكرتونية في الحلقات كان "تحرش جنسي واضح".

ودار جدل كبير حول فكرة إلغاء الشخصية الشهيرة، وانتقد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي "المبالغة" التي أبدتها المنظمات الحقوقية، خاصة تجاه شخصية كرتونية.

يذكر أن الشركة أنهت إنتاج فيلم سبيس جام 2، الذي يمثل الجزء الثاني من فيلم سبيس جام الشهير بالتسعينات، والذي جمع الشخصيات الكرتونية في مباراة لكرة السلة مع نجم الرياضة السابق مايكل جوردان.

وبعد حجج كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز "تشارلز بلو" حول كيفية قيام "بيبي لا بيو" بتطبيع ثقافة المضايقة وسوء المعاملة بسلوكه تجاه القطة بينيلوبي، نشأ نقاش كامل في الشبكات.

الإجابة بالطبع لم تكن إيجابية على الإطلاق وانتقد المستخدمون الإلغاء لأنهم يعتبرون أن "التعليم وقيم ما هو صواب وما هو خطأ في الرسوم الكارتونية يجب أن يغرسها الآباء."

لذلك، يعتبر المستخدمون أن إجراء إلغاء "Pepe Le Pew" من فيلم "Space Jam 2: A New Legacy" وفي مشاريع Warner المستقبلية مبالغ فيه، بل إنه "غبي".

حتى الآن، تلقت العريضة ما يقرب من 2000 توقيع ومن المتوقع أن تصل إلى 2500 توقيع.

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