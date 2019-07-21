قبل أيام من بدء موسم الحج.. فتاة بملابس جريئة ترقص مع شباب في موسم جدة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو، أثار موجة استياء وغضب واسع، لفتاة ترقص بزيّ رجال، خلال فعالية تقام ضمن موسم جدة الترفيهي.

ويظهر الفيديو، فتاةً بملابس جريئة ترقص بعدما حملها شاب على أكتافه، في الحفل الذي أقيم في جدة، حسبما قال متداولو الفيديو.

وفي الوقت الذي كانت ترقص فيه الفتاة على أكتاف ذلك الشاب، كان آخرون من حولهما يوثقون الفيديو والصور المشهد الفاضح.

يذكر أن السعودية بدأت استعداداتها لاستقبال أكبر موسم حج في تاريخها هذا العام بعد صدور أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيادة أعداد الحجاج بـ800 ألف حاج من خارج وداخل السعودية مع قرب انتهاء أعمال توسعة الحرمين الشريفين ليصل مجموع الحجاج إلى 2.6 مليون حاج.

وكانت السعودية استقبلت العام الماضي 1.862 مليون حاج وحاجة منهم 1.325 مليون من خارج السعودية وأكثر من 537 مليونا من الداخل الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين.

وتأتي زيادة أعداد الحجاج بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في تقرير رسمي أن السعودية استقبلت في موسم العمرة هذا العام نحو سبعة ملايين معتمر تقريبًا.

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